存股族周三最後上車機會！0056等10檔ETF周四除息 這檔豪配3.88元

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【旺得富理財網 李宗莉】躺領被動收入的機會來敲門，存股族看仔細！統計共有0056、00888、00922等10檔台股ETF，將同步在周四（10/19）除息，周三（10/18）為最後買進日，其中半數為季配息，每單位配發1.2~0.17元不等，006204則為年配息，預計發放3.88元，而在年化殖利率部分，共有4檔逾6%，以0056衝上13.51%最高。

從配息頻率觀察，00907為唯一雙月配的ETF，其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配，顯示季配息已是主流，至於半年配與年配息的各有2檔，其中00922、00733是唯二的半年配，各配0.57元、1.201元；00730、006204則採年配息，分別發放1.096元與3.88元。

雖然台股近來因國際局勢而回檔修正，但高息ETF熱力依然不減，法人認為，明年1月總統大選效應將近，有利台股第4季旺季上攻，建議可分批布局台股ETF。國泰投信引用統計數據，近10年台股第4季平均報酬達4.5％，不僅較前3季表現具優勢，且正報酬機率高達9成，後續填息動能不看淡。

群益投信則指，隨半導體業可望迎來復甦，近期在資金回補下，半導體股10月以來指數上漲近6.32%，在所有產業中表現最佳，也勝過加權指數的2.62%，除庫存去化有成，AI題材也持續發酵，大型外資券商看好長期復甦，產業成長性與投資前景可期。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。