《國際經濟》以巴戰爭不斷更新！傳加薩南部停火 美股漲、美債美元跌

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】兩名埃及國安消息人士周一表示，埃及、以色列和美國達成協議，加薩南部將自格林威治標準時間（GMT）0600起停火，同時拉法邊境關口（Rafah Border Crossing）將再度開放。

與埃及接壤的拉法邊境關口是加薩走廊唯一不受以色列控制的對外通道，但埃及以維安為由大都封鎖這個重要口岸。

消息人士透露，這次停火將持續數個小時，但不清楚確切的停火時間。此外，埃及、以色列和美國也達成協議，拉法關口初步將重啟一天，開放至周一GMT時間1400點。

美國國務卿布林肯目前正在該地區積極展開斡旋，並在周一第二度訪問以色列，他強調美國的4個目標是表達美國力挺以色列的立場、避免衝突擴大、解救人質，以及解決加薩的人道危機。

以色列軍方周日重申已經準備好對加薩發動「大規模地面戰」，以剿滅巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈馬斯。

以色列軍方、美國駐以色列大使館和控制加薩的哈馬斯官員均尚未證實這項停火消息。

目前美股指數期貨小漲，而被視為避險天堂的美國公債和美元則下跌，顯示操盤手正在評估美國及其盟友為防止以色列與哈馬斯衝突進一步升級而做的努力。

目前美股道瓊指數期貨漲0.21%，標普500指數期貨漲0.32%，那斯達克100指數期貨漲0.36%。美國10年期指標公債殖利率繼上周崩跌19個基點後，周一反彈上漲逾3個基點。同為避險資產的黃金下跌1%，美元亦回落0.17%。