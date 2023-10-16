花蓮招考3名森林護管員 月薪最高上看4.6萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣被譽為山之國度，全島70％都是山林，林業及自然保育署花蓮分署為加強山林巡護及自然保育工作，招考森林護管員，正取3名，備取6名，月薪最高可達4.6萬元，即日起至11月16日開放通訊報名，12月16、17日二階段甄試。

花蓮分署本次將招考3名森林護管員，包含1名原住民保障名額，工作內容包括森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護等。

花蓮分署表示，森林護管員月薪自3萬1000餘元起，未來依年度考核結果逐級晉升，最高可達4萬6000餘元，另可併計高山或偏遠地區加給、山地巡護作業費等，再提高津貼。

甄試資格須年滿18歲（算至考試前1日，即2005年12月15日前出生者），不限性別，屆滿65歲人員不予進用，學歷須高中以上，具森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業持有證書者，或具公務人員普通考試林業技術、自然保育或水土保持工程類科應考資格者。

另具原住民族身分並持有證明文件者，高級中等以上學校畢業不限就讀科系，或國民中等學校畢業，最近5年有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗也可報考。 花蓮分署說，森林護管員甄試將在宜蘭辦理，分二階段進行，第一階段為術科測驗，含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包，男生於12分鐘內（女生13分30秒）完成1500公尺；第二階段則為筆試及口試。

如有意願報名民眾，即日起至11月16日止，可至花蓮分署官網（https://hualien.forest.gov.tw）事求人專區下載簡章，或親至花蓮分署索取紙本簡章，甄試簡章不另行販售，相關問題可電洽03-8325141分機209江先生。