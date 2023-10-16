支持電動運具 賴清德讚Gogoro用創新帶動經濟成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

副總統賴清德今天(16日)上午前往桃園參訪睿能創意(Gogoro)公司參訪時表示，他推動國家希望工程，Gogoro就是他推動創新繁榮台灣的理念中，一個相當具有代表性及示範性的公司。他期盼未來大家一起推動電動車或非石化能源車輛等重要交通政策，會支持更多創新思維導入產業。

他說，Gogoro已有長足進步成長，不只是一家電動機車公司，更已成為一家智慧能源公司，他感謝其推出「社區店」的努力，在商業模型裡納入傳統、基層的機車行，落實對他們的照顧，讓他們成為轉型的助力，對淨零轉型發展會更快、更平穩，這就是公正轉型的重要性。他說，未來會繼續支持更多創新思維導入產業之中，讓台灣淨零轉型的道路能走得更穩健、更堅定、也更有信心。

賴清德今天行程未公開，赴桃園參觀電動機車展示，了解Gogoro與異業合作運用執行成果，並實際操作租借共享機車GoShare，體驗電池換電過程，隨後與該公司主管座談，聽取Gogoro營運概況簡報及台灣電動運具產業發展情形，並前往Gogoro工廠參觀。

賴清德在致詞時表示，他很高興到Gogoro參訪，他一直希望能結合台灣社會各界力量推動國家希望工程，打造民主和平、創新繁榮及公義永續的台灣，今天他發現Gogoro就是他在推動創新繁榮台灣的理念中，一個相當具有代表性及示範性的公司。

賴清德說，他擔任行政院長任內就曾提出「智慧國家」政策，同時為了解決空污問題、迎接2050淨零轉型目標，他也指示各部會擬訂國家發展的交通運具政策，宣示發展整體電動運具目標，藉以支持電動機車。

這幾年來，Gogoro在創辦人暨執行長陸學森帶領下，在推動電動機車方面已有長足進步，賴清德說，遠超乎他擔任行政院長時制定目標標準，他非常感謝大家的努力與付出，也期盼未來持續努力，一起推動電動車或非石化能源車輛等重要交通政策。

在參訪期間，賴與Gogoro員工互動，並進行問答遊戲，現場氣氛相當熱鬧。