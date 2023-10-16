《國際經濟》歐美本周峰會 試圖化解美方關稅和補貼壓力

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟高層本周將訪問白宮，尋求避免川普時代的鋼鐵關稅再次出現，並降低美國降低通膨法案(IRA)當中的電動車補貼的負面影響。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)和歐盟高峰會主席米歇爾(Charles Michel)在本周五將拜訪美國總統拜登(Joe Biden)，雙方將舉行為期一天的峰會。其中最重要的將是研議當中的聯合聲明，說明應採取哪些步驟來解決全球鋼鐵和鋁產能過剩問題，並促進永續的生產。

美方已經要求歐盟對中國的鋼鐵生產商採取行動；而作為回報，美方將避免對歐盟的鋼鐵和鋁業重新恢復川普時期的加徵關稅。十月底是雙方達成協議的最後期限。

有部分歐盟國家在上周開會時特別強調，任何的協議都必須符合WTO規定；他們認為，在對中國的傾銷和過度補貼進行調查之前，美國試圖對中國徵收關稅，違反了WTO規定。

美歐雙方還將試圖協調歐盟的碳邊境關稅制度，以及美國促進綠色經濟的補貼措施。

美國的IRA補貼政策激怒了歐盟國家，特別是要求產品須包含當地製造的內容。例如美國消費者購買電動車享有7500美元的稅收減免，前提是這些電動車的最終組裝地必須是在北美地區。

歐盟希望，此次峰會還將就關鍵礦物(鈷、石墨、鋰、錳和鎳)達成協議，能使得歐盟供應商受益。據歐盟統計局資料顯示，2022年歐盟對美國出口了總計35億歐元的這些礦物或含有這些礦物的產品。