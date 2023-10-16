光寶集團首推Level 3直流快充 提供橫跨30kW至180kW快充解決方案

光寶科技（2301）子公司美國Power Innovations International Inc. (Pii)，於10月推出Level 3 電動車DC（直流）快速充電產品與整合方案，結合光寶專業電源轉換技術與Pii系統整合能力，進一步拓展光寶在電動車充電解決方案版圖。Pii所推出的直流快充，具備因應寬範圍電壓輸入的特性，可快速整合美國電力配電基礎設施中的輸入電壓配置，並且無縫進行硬體對接與安裝應用。在光寶的電源管理的業界領先技術的支持下，使用者可期待更加快速、穩定的充電體驗。

Pii的創新DC充電產品組合具備模組化、堆疊式電力的特性，近期更於美國實地展示30kW和60kW的電動車DC快充解決方案，實測其可適應240 Vac到480 Vac的電壓輸入，而不影響功率性能。Pii本次在產品設計中融合光寶科技的電源轉換技術，提供從30kW至180kW的高速充電解決方案，適用於私人或公共場域，包括公共EV基礎設施、EV車隊、經銷商、便利商店以及相關之多種商業應用。

光寶科技於2013年收購美國公司Power Innovations（Pii），Pii自1997年於美國成立以來致力於提供高效能電源解決方案的領導廠商，尤其在不斷電電源系統（uninterruptible power supplies）、電源分配設備（power distribution equipment）領域技術具有領先地位，現在則進一步將藍圖拓展至電動車充電解決方案。Pii近期所推出的EV直流快充，正是結合了光寶電源管理技術與全球布局的優勢、以及Pii於關鍵電源應用領域專業的共同展現。隨著對綠色、潔淨能源系統的需求增加，Pii將持續致力發展智慧能源生態系統的永續解決方案，並確保用戶能獲得穩定、高效能的充電設備。