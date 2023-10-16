「班班有冷氣」學生不在無法開 新北民代抱屈老師成二等公民

中央在2020年宣布推動「班班有冷氣」，以兌現總統蔡英文的競選承諾，全台約18萬冷氣已全數完成裝設，但國民黨新北市議員陳偉杰指出，如今學生免費吹冷氣，但有些老師及教職員們卻還要付費才能使用，政府應該將心比心，難道員工在公司吹冷氣還需要自行付費嗎？教育局長張明文承諾，會要求各校協助老師，讓老師能安心工作。

陳偉杰今在議會質詢表示，班班有冷氣讓校園從「安全校園」走入「舒適校園」，但認為班班有冷氣政策讓學生的學習環境提升了，但是同為學校一分子的老師們及教職員們卻不見得有著相同的對待，有些學校老師及教職員使用冷氣，是要自行儲值付費的，質疑難道員工在公司吹冷氣還要付費嗎？ 陳偉杰指出，如今的老師被迫得把教室當成辦公室來用，但按照中央規定每一班僅配發一張卡，學生不在是不能開冷氣的，如此一來一天得要開關冷氣4到7次。老師在教室吹冷氣，像是沾了學生的光一樣，老師們難道成了學校裡的二等公民，政府就不能多給老師一張卡片嗎？ 陳偉杰強調，政府補助學生班級吹冷氣，給學校電費的基本數每年是88天（5、6、9、10四個月），每天就是8小時，而且每校會再增加20％的額度以因應需要，按理說老師再怎麼用都不會超出這個限制。但是中央的規定美其名是省電環保，但事實上根本就是藉機變相縮減補助嘛，地方政府就應該因地制宜，讓學校權宜處理才對。 陳偉杰批評中央根本沒概念，誰都知道變頻冷氣頻繁開關反而耗電，而且還容易耗損冷氣壽命。有時遇到東、西曬，冷氣要一陣子才會涼，結果沒多久就要下課了，又得關冷氣；有時在專科教室上課，這節課要開關冷氣，下堂課換另一班上課，又要再重複一次。每天頻繁開關，非但省不了電，根本就是在大幅耗損冷氣的壽命。 陳偉杰認為，既然政府有美意，就應合情合理讓學校使用，不是變相在縮減補助，而地方政府更應該因地制宜，在合理授權下讓學校自行彈性調整。同時也別再為難老師們，多給老師們一張卡片，讓老師們使用冷氣，根本不會增加多少預算，更能讓政策充分發揮其好處不是嗎？

張明文回應，新北老師有需求一定會全力協助，二周內會就此給議員回覆。