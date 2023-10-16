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推動客語 高雄客委會結合社區踏查教學

  • 中時即時 林瑞益
高雄市客委會推動客語教學，圖為15日舉辦客語深根服務計畫暨成果發表會情形。（高雄客委會提供／林瑞益高雄傳真）
高雄市客委會推動客語教學，圖為15日舉辦客語深根服務計畫暨成果發表會情形。（高雄客委會提供／林瑞益高雄傳真）

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為帶動客語深入家庭、社區及提升客語教師專業知能，高雄市政府客家事務委員會於15日舉辦「112年客語深根服務計畫」暨成果發表會。此客語培訓課程在都會區及客庄區各招收一班，都會區以戲劇教育方式推動；客庄區由老師推動沉浸式教學，結合社區踏查、登山健行、生態體驗等活動推行。

高雄客委會表示，此客語深根服務計畫培訓課程包含「客語師資專業知能研習」及「客語家庭培力活動」，於都會區及客庄區各招收一班，都會區以戲劇教育方式推動，由屏東大學老師蔡淳如與客語薪傳師朱福珠共同執導；客庄區由張滿娘及劉麗麗等多位客語薪傳師以沉浸式教學，結合社區踏查、登山健行、生態體驗等活動。

成果發表會當日展出參與教師及客語家庭所製作的教材教具，包含手工藝品、客家頭花、服裝設計、劇偶等，現場也放映客語師資及家庭學習點滴的紀錄片及安排親子客語闖關遊戲，使成人與孩童在有趣的情境中學習客語，達到寓教於樂、客語運用的目的。

高雄市政府客家事務委員會主祕鍾炳光說，此次計畫邀請客家文化各領域專業人才師資，除了傳授客家歷史文化，也傳遞在科技文明時代下跨域創新的教學技巧與課程內容，希望以傳統滋養創新，不斷激盪客家傳承新火花，也感謝所有參與的教師、家長與孩子們，家庭是學習母語的起點，透過家庭、社區與學校共同營造生活化的講客環境，讓客語能夠代代相傳。

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