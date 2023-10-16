全景軟體專注資安 10月17日興櫃掛牌

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由富邦證券輔導的全景軟體（8272）將於10月17日登錄興櫃，接軌資本市場。全景軟體成立於1998年，為緯創集團旗下的資安軟體公司，主要產品及服務涵蓋技術領先的「零信任數位認證系統」、科技金融資安解決方案以及數位轉型應用三大領域，客戶包括金融、醫療、科技等產業及政府機關。隨著網路資安防護已成為全球大趨勢，全景軟體也攜手跨國企業佈局國際市場，營運表現被市場寄予厚望。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，全景軟體擁有穩健的客戶群，技術獲得多項認證及肯定。近年來因應疫情採取居家辦公模式，APT(Advanced Persistent Threat)進階持續性網路攻擊猖獗、社交工程威脅加劇及遠端存取需求高漲，傳統防禦架構面臨挑戰。「零信任數位認證」已成為資安主流趨勢，身分辨識更是零信任網路架構的關鍵環節，企業及各國政府皆積極推動「零信任策略」。全景軟體在身分認證市場已深耕廿餘年，客戶多為政府機構、金融與科技產業等龍頭企業，有望受惠企業數位轉型契機，創造營運佳績。

全景軟體總經理楊文和表示，公司專注於「資訊安全」及「人事物的認證」，擁有豐厚的實戰經驗，所有軟體皆為自主研發。目前公司提供系統化、多樣性的資安產品解決方案，協助各產業及政府建構「零信任環境」，目前已獲逾百家企業採用，尤其在本國銀行服務涵蓋率更高達9成，成為協助客戶迎向數位金融轉型的重要推手。全景軟體不僅滿足客戶需求更不斷探索和發展更多高效、安全的技術，同時確保使用者的資料和隱私。

全景軟體2022年營收為4.2億元，每股稅後盈餘為5.17元，較2021年之營收及獲利各成長10%及22%，營運表現穩健。展望未來，隨著5G、AI、智慧相關應用，及企業在減碳淨零、數位發展的轉型促使物聯網產業成長，全景軟體看好物聯網資安需求，2022年已與全球晶片知名大廠英飛凌攜手合作，將軟體身分認證技術結合硬體安全晶片，整合雙方之優勢建立高度安全防護，共同開發全景軟體IoT安全晶片解決方案，協助將物聯網的資安設備符合國際化標準，拓展全球市場之競爭力。

此外，全景軟體也積極發展車聯網、智慧電錶、充電樁及無人機等設備領域，秉持創新、專注研發的核心價值，迅速拓展符合市場需求的服務，未來也將跨足國際市場，與跨國企業攜手合作，因應智慧製造及物聯網供應鏈，共同解決產業所面臨的網路安全挑戰，迎接全球資安產業發展新契機。