陳秀芳｜量縮破季線 聚焦Q3財報亮眼股

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上周五美股四大指數跌多漲少，其中費半下跌2.7％，今日台股開低震盪，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅1.45％、0.24％，台積電貢獻大盤負點數66.45點，終場大盤下跌130.33點，收在16,652.24點，成交量能萎縮至2,350億左右。

今日台幣匯率來到32.289附近，從資金流向觀察，電子成交比重維持在七成以上，來到70.46％，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為16.81％、11.23％，今天漲幅較大族群為造紙、油電燃氣族群，漲幅2.33％、1.41％；表現相對弱勢族群為光電、電器電纜族群，跌幅為1.63％、2.33％。

從技術面觀察，今日量縮跌破季線，季線壓力仍大，持續區間震盪看法不變；OTC走勢與加權同步，跌幅0.76％，今日漲幅較大的族群為紡織纖維、生技醫療族群，漲幅為1.01％、0.4％；表現相對弱勢族群為觀光餐旅、光電族群，跌幅為1.81％、1.84％。

今日光纖產品指標漲跌互見，較熱門的創威（6530）拉出二根漲停、德勝（8048）以及光聖（6442）有9.71％、3.63％的漲幅；而造紙指標早盤亦有買盤追捧，但多留上引線居多，華紙上漲6.68％、永豐餘以及榮成漲幅2％以上。

台股隨著國際不確定因素干擾而下跌，市場靜待台積電法說，觀望氣氛濃，整體族群性並不明顯，多屬個股表現，待國際雜音緩解、台股走勢回穩，將迎來曙光；操作上可留意政策加持的重電、生技族群，以及第三季財報亮眼股。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。