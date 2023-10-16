《金融股》一銀攜理律簽合作意向書研議家族傳承最佳解方

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【時報記者任珮云台北報導】臺灣企業掌門人將在未來十年進入傳承接班高峰期，第一金（2892）旗下第一銀行以客戶為中心的全方位服務，配合客戶傳承需求及完整信託產品線，已有超過200位行員主動參與「家族信託規劃顧問師」的培訓課程，透過專業整合團隊，提供多面向的服務。第一銀行並主動出擊與業界辦理家族傳承法律顧問翹楚「理律法律事務所」共同簽署合作意向書，異業結盟攜手共進提供客戶最優質且最完整的信託服務。

理律法律事務所在北部、中部、南部均設有分所，可提供臺灣首屈一指之法律服務，因傳承信託業務涉及稅負、法律專業度較高，為滿足客戶財富傳承及資產配置需求，同時並與其策略聯盟機構「律盟聯合會計師事務所」、「律盟風險管理顧問公司」分別簽訂合作意向書，律盟聯合會計師事務所可搭配提供客戶高品質之會計服務；而律盟風險管理顧問公司則可擔任信託架構中信託監察人之角色，並視執行業務需要請理律法律事務所提供法律服務，第一銀行結合各方資源，同時提供客戶需要之保管、投資、財務、法律、會計、稅務、監察等一站式整合性信託服務。

第一銀行與理律共同於臺北喜來登酒店及臺中林酒店合辦傳承研討會，透過各方經驗分享共同研議家族傳承最適合的工具及信託方式，研討會中由理律法律事務所合夥律師林恆鋒介紹「家族與企業傳承工具之法律特色與優缺點說明」，初級合夥人陳敬宏律師介紹「信託與其他家族傳承工具之法律特色、優缺點與相互搭配」，透過實務經驗分享各種傳承工具的特色，讓與會的貴賓都能輕易了解信託特有的功能及傳承方式，研討會最後則由第一銀行介紹業界首創，創新型態資產傳承模式「珍愛美滿傳承信託」。

第一銀行首創「珍愛美滿傳承信託」，係透過創新金融服務型態，利用其特有的8大特色，將安養照護、財富管理及資產傳承等3大需求於一份信託契約內一次滿足。「珍愛美滿傳承信託」架構是以外幣金錢信託結合具固定收益之優質國外債券，委託人依照自身風險屬性將信託資金配置於國外債券，以國外債券配息作為其定期定額給付來源，用以支應委託人自身之生活、安養照護及醫療等費用，並約定於信託契約期滿時，將剩餘信託財產給付給欲照顧的指定受益人，達到「照顧自己、也照顧所愛」之目的。