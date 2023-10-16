資誠攜手證交所 引領資本市場邁向永續、創新發展

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為協助台灣企業因應資本市場環境快速變遷，掌握國際趨勢脈動，資誠聯合會計師事務所攜手臺灣證券交易所舉辦「推動優質企業上市座談會」，以創新及永續兩大議題，雙軌並進希冀助力企業於變局中開創新猷，成功邁向資本市場與接軌國際。

台灣證券交易所董事長林修銘表示，全球市場近年經歷疫情、通貨膨脹及地緣因素等多重挑戰，台灣的股市與上市公司仍有優異表現，成交值占全球排名第12名，外資持股比重達4成，具備吸引投資者支持、強大的籌資功能與國際化優勢。於逆境淬鍊下不斷成長，更彰顯出臺灣資本市場「以韌性為本」的競爭優勢。

林修銘表示，為了持續擴大國內資本市場規模，證交所以「創新＋永續」為主軸，將致力於打上全方位的上市新聚落。證交所7 月3日起新增 綠能環保、數位雲端 、 運動休閒及居家生活等新經濟產業上市掛牌類別，透過多元化產業發展，驅動齒輪效應，為台灣證券市場擘劃下一個十年。

資誠最近兩年已協助超過十家企業通過證交所審查及掛牌。資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，台灣資本市場具備國際競爭優勢，能夠「把產業做好、把企業做大」。企業透過上市可獲得資金挹注，並提升公司知名度與延攬優秀人才，藉此奠定長期營運的基石，達到企業永續發展的目標。

針對今年6月公布的資本市場新語言「國際財務報導準則 IFRS S1與 S2」，資誠聯合會計師事務所ESG永續發展服務會計師趙永潔表示，目前資本市場對於ESG資訊的需求，不再只是以往質化描述，現在更聚焦在ESG資訊對財務報表的衝擊及影響，目的是希望透過ESG資訊的盤點，強化企業經營韌性，並透過相同的規範，向資本市場揭露企業經營的狀況。