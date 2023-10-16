中央書局重返3週年特展 蔣勳「文青時代」登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中市中央書局於2020年10月18日重新開張，慶祝重返3週年，即日起由美學大師蔣勳以「文青時代」特展，祝福百年老書局展開全新生機，也期待更多年輕人走入書局。

中央書局創立於1927年，1945年起造、1948年開幕，不敵環境變遷於1998年黯然熄燈，22年後由上善人文基金會接棒，歷經3年細心修護，2020年10月18日以嶄新面貌在同一個街角重返，度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰，如今書局重返3週年。

中央書局今天發布新聞稿表示，重返3週年主題特展「蔣勳，文青時代」，即日起到明年1月22日展出蔣勳50多年間一直留在身邊、捨不得放手的文青時代畫作，如貼在案頭陪伴自己的作家肖像卡繆、齊克果、卡夫卡等人。

蔣勳表示，這些畫年代久遠，卻擁有不同風貌創作，藝術是生活的一部分，這些作品對他而言都有特殊意義，不管是裝裱方式、選用的紙張，還是對於一種美感的當下，都是很難再去複製的珍貴，像是卡繆的肖像畫都已斑剝破碎，卻是他最緬懷的青春時光。

蔣勳認為，這些年輕時的畫不可能放在美術館或畫廊展，最適合的地方就是在書局，因為文青一代一代都會到書局來，「相信還是有文青，在台中這城市的角落，和當年的我們一起夢想」。

中央書局訂於10月、11月推出「2023閱讀生活文學講座」，邀請到作家王文萱、朱宥勳、凌宗魁等當代作家講述；包括王文萱將暢談日本和洋融合的大正昭和時代下，畫家筆下從傳統和走向摩登的女性形象；朱宥勳將分享日治時期的現代文學崛起，與舊文學相互交融的文學風貌。

還有凌宗魁將透過木下靜涯、陳澄波、林之助、馬白水等早期藝術家的視角，用畫作或攝影等媒材呈現的台中建築珍貴紀錄，與發展至今的城鄉風貌街景對比，一系列活動詳情可關注中央書局臉書（Facebook）及IG。