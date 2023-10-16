地方政府推促參 新北市獲唯一特特優獎

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財政部為表揚及彰顯各地方政府推動促參業務，引進民間企業投資公共建設的努力及用心，每年就22個縣(市)政府在促參行政作為、招商成績及履約管理等方面進行業務考核，今年考核結果，新北市唯一特優，獲50萬獎勵金。

2023年度考核結果，共有10個地方政府獲得優等以上佳績，其中直轄市組的新北市政府表現傑出，獲得唯一特優肯定，其餘五都亦表現不俗，均為優等。

縣(市)政府組的新竹市、新竹縣、澎湖縣及嘉義縣4個縣市亦獲得優等的肯定，其餘包括宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣、基隆市、嘉義市及彰化縣7個縣市則為甲等。

考核成績優良者財政部將核發獎勵金，包括特優獎勵金50萬元、優等30萬元及甲等10萬元。財政部進一步說明，2023年度考核作業考量直轄市及縣(市)政府的推動量能及人力，區分為A組(6直轄市)、B組(8縣市)及C組(8縣市)。

自6月底開始，經3個多月各縣(市)政府自評、委員書面審查、考核會議及現場勘查等嚴謹程序始完成考核作業。本年度考核委員有一致共同的想法，認為各縣(市)政府促參推動情形較去年進步，辦理促參業務量能及品質皆有成長，亦顯示財政部藉由持續性業務考核，協助並促進各縣(市)政府精進促參業務之目的已逐步落實。

財政部規劃於明年的民間參與公共建設招商大會公開表揚，以鼓勵各縣(市)政府持續推動民間參與公共建設及提供優質服務，屆時歡迎各界觀禮共襄盛舉。