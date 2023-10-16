台中樂居金獎雙年獎 揭曉綠化及節能減碳前五名社區

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台中樂居金獎雙年獎首次規劃培力課程，9／15結束培力成果人氣獎線上投票，今（16）日公布社區綠化及節能減碳前五名獲獎社區，分別獲得人氣獎狀及獎金1.5萬元！今日同時啟動2024台中樂居金獎雙年獎報名資訊，並宣布本屆賽制活動評選計畫方式。

台中樂居金獎雙年獎首次規劃培力課程，各個社區積極行銷作品，經由最終統計，社區綠化及節能減碳分別篩選出前五名，社區綠化得獎名單為：惠宇敦北、裕國豐展、精銳軟園１號Ａ區、元城上荷苑、順天天玥；節能減碳得獎名單：達麗居山、昂峰謙若樹、精銳潮、登陽步康橋、惠宇樂觀！

主辦單位表示，本屆培力成果展即日起至10／20，在都發局行政一館中庭展出，以「社區綠化」與「節能減碳」二大項目為本次培力課程主題。從初期的學習至實作探討，專家與學員共同分享學習，歷時20小時的階段性課程，彼此精進、深入學習；而此次進行的「人氣投票」，一起了解每個社區在各領域的努力，也肯定社區的積極參與，歡迎民眾共襄盛舉。

2023年起「台中樂居金獎」將以雙年獎方式辦理，並以永續為主題、以樂居元素的「小花」為主視覺，象徵藉由培力耕耘擾動社區，透過課程播種後滋養冒出新芽，經由住戶共同努力成長後綻放獨特花朵。

「2024台中樂居金獎雙年獎」自今年11／1至12／31開放社區報名，後續報名資訊將於台中市政府住宅發展處網站公佈，邀請市民共同參與，一起攜手實踐對美好生活的想像，為城市種下一顆樂居的種子，讓耕耘的經驗代代相承，共築美好生活。