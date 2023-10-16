彰化銀行全力防制金融詐騙 致力守護客戶財產

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

彰化銀行聯手政府機關共同防制金融詐騙，打造堅實的金融防護網，守護客戶財產安全，於16日正式加入內政部警政署刑事警察局成立的「鷹眼識詐聯盟」，透過鷹眼模型AI偵測專利技術，將詐騙犯罪手法常見態樣納入模型中，自動對異常帳戶進行判讀和警示，提高可疑交易之識別，及早發揮阻詐效益，以保障客戶資產並降低犯罪損害。

近年詐騙集團猖獗，詐騙手法不斷推陳出新，彰化銀行為提升民眾防詐意識，除透過官網設置「防制金融詐騙教育宣導專區」及社群媒體（Facebook粉絲團、LNE官方帳號）防詐宣導，並響應金管會辦理「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動共16場，與當地警察機關至指定的鄉鎮市區共同辦理反詐宣導活動，更走進校園宣導防詐及金融理財觀念，具體落實企業社會責任。

彰化銀行全力防制金融詐騙，積極推動各項防詐措施，自2022年1月至2023年6月底止，有效攔阻防制金融詐騙件數達167件，累積金額約新臺幣1.17億元。

彰銀表示，該行防詐措施包含落實行員防詐教育訓練、加強開戶檢核確實執行KYC、強化臨櫃關懷機制、於存摺及數位存款開戶頁面加註警語提醒客戶勿提供金融帳戶予詐騙集團不法使用、受理存戶申請約定轉入帳戶服務或提高網路銀行轉帳限額時，加強事前審核及臨櫃關懷提問、調整約定轉入帳戶生效日為申請日後次二日生效、申請跨境匯出服務即時進行管制名單查詢、受理外幣匯出至內政部警政署所發布之疑涉詐欺境外帳戶時加強關懷提問，並針對疑似不法或顯屬異常交易帳戶加強監控等，以具體行動配合政府機關共同打擊詐騙，致力守護客戶財產安全。

彰化銀行強調，將持續精進相關防詐措施及推動反詐騙宣導活動，展現打擊詐騙的行動力，秉持誠信、正直的企業文化，使彰化銀行成為最值得客戶信賴的優質銀行。