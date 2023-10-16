《鋼鐵股》止3連升 中鋼11月盤價全面持平

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)周一召開112年11月份月盤盤價會議，中鋼會中決議月盤各項鋼品內銷盤價調整，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(一般料、軋延料)、冷軋鋼捲(一般料)、電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)全面平盤。中鋼表示，當前國際鋼價呈現震盪築底態勢，惟近期全球地緣政治衝突頻傳，引發通膨復燃疑慮，所幸下游去庫存接近尾聲，考量原物料價格高漲墊高鋼廠成本，並兼顧下游接單出口競爭力，中鋼十一月盤價以平盤開出，止步連三升，以凝聚上下游信心，與客戶攜手渡過市場調整期，共造鋼市穩定向上契機。

當前國際地緣政治衝突不斷，但全球經濟動能穩定回溫。美國經濟韌性高於預期，就業與消費表現強勁，十月份政府債務上限危機緩解，以及通膨減緩趨勢不變，預期美歐央行升息週期已接近尾聲，經濟成長回穩。OECD最新預測將今年全球GDP成長率自2.7%上修至3%。台灣九月份出口年增率轉正，終結連續12個月負成長，配合政府公共建設預算與內需消費再創新高，我國央行預估明年台灣經濟成長率達3.08%，優於今年之1.46%。

鋼鐵需求方面，產業復甦動能遲緩，美國車廠聯合罷工壓抑短期汽車用鋼需求；加薩走廊動亂引起國際油價波動，是否重現俄烏戰爭初期對石油與金屬產品需求突增，待進一步觀察。大陸當局持續刺激房市、汽車與家電等用鋼產業，擴大補助政策鼓勵內需。世界鋼鐵協會(worldsteel)10月16日發布最新短期需求展望(SRO)指出，受惠全球汽車產量回升，MarkLines統計全球今年前八月汽車銷量累積5750萬輛，年增10%，美國消費維持高檔，大陸九月份製造業PMI指數為50.2，重返擴張區間，加上印度投資動能強勁、鋼需增溫，全球鋼鐵需求谷底已過，2024年全球鋼鐵需求成長率由原先預估之1.7%上修至1.9%，且較2023年預估之1.8%增加0.1%，需求增加約3,460萬噸。

鋼鐵供給方面，大陸仍將於冬季實施環保限產，有助於抑制供給。中鋼協統計九月下旬粗鋼日均產量下滑至269萬噸，自七月下旬高峰304萬噸下降約12%，為半年以來低點，平控政策已逐步落實；俄羅斯自十月起課徵鋼鐵出口稅，限縮鋼品外銷；韓國鋼廠十月中旬起進行熱軋產線歲修，熱軋供應量減少20萬至30萬噸；浦項鋼廠勞資協商破局醞釀罷工危機，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。

原物料與市場行情方面，鐵礦砂價格攀升至每公噸119美元，冶金煤價上漲高達每公噸368美元，環比漲幅18%，推升鋼廠煉鋼成本。各國鋼廠因應碳中和趨勢，加速投入鉅額設備投資，加重鋼廠營運壓力。美國鋼廠Cleveland-Cliffs宣布調漲熱軋售價，帶動北美熱軋價自低點彈升逾每公噸50美元，寶鋼、鞍本鋼廠十一月份盤價熱、冷軋及鍍鋅產品皆以平盤開出，已連續五個月平高盤，鋼價落底訊號浮現。