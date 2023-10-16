分散市場 中釉多元發展提升營運價值

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分散市場，中釉（1809）多元發展提升營運價值；中釉指出，三大事業中的陶瓷原料，為地緣政治，已重新部署東南亞市場，其中孟加拉市場每年增加20％。新材料事業則投入車用車燈用玻璃螢光片。另外，建築材料事業單位也投入工程承攬。

中釉累計今年1～9月合併營收17.35億元，年衰退12.72％。

根據中釉今年上半年的銷售分析，台灣、中國大陸、印尼的銷售量都比去年同期減少，只有孟加拉市場是成長的。

中釉指出，重新部署越南及馬來西亞等東南亞市場，整合中國廠及印尼廠資源，分散地緣政治風險，降低客戶疑慮。其中，中國大陸陶瓷市場成長趨緩，房地產交易風險提高，當地經營模式改以風險控管為主。孟加拉當地市場每年成長20％，目前當地產能已達每月500MT，未來計畫擴充產能至每月1,000MT。

新材料事業單位主要以玻璃螢光片、電子級玻璃、全固態電池材料為發展內容；中釉指出，其中螢光玻璃片主要應用於汽車車燈，中國大陸與台灣客戶已通過認證，隨電動車需求穩定成長，營收較去年成長30％。

另外，建築材料事業單位，以玉晶石為主。中釉指出，在今年9月已與韓商三星物產營造台灣分公司、榮工工程簽約，取得桃園國際機場第三 航站區主體航廈土建工程－木絲水泥板工程及輕隔間及天花板工程，總金額3.77億元。

市場預期，在擴展營業觸角、創造多元收入下，中釉營運可望穩增長。