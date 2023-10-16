台中Q4百億重案挑大樑 紛端建設牛肉

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台中第四季房市百億大案競出，包括「達麗＆白天鵝新高鐵案」、「富宇市政6398」、「遠雄琉蘊」、「興富發惠順段」與「勝美琚」等五個預售新案，合計總銷金額逼近680億元，包辦全市8成以上案量，且重量級大案各擁重量級建設護身加持，衝刺「後平均地權時代」的剛性買盤與理性購屋客。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，今年房市歷經第二季、第三季上沖下洗，第四季開始步入正軌，手中握有精華開發地塊的開發商以長線佈局，搶先在第四季初始就卡位選後房市反攻潮，此時正是買方可多比較、撿便宜的最佳時期。

白洪章進一步說明，房市冷靜，建商下猛藥是必然道理，不但端出最好的地段、最好的配備，價格策略更是小心翼翼不敢悖離市場。開發商面臨迎合市場與成本高築兩面刃的情況下，不斷壓縮利潤空間，此時進場的買方，更有機會取得高性價比的購屋選項。

綜觀台中第四季百億大案，集中分佈於烏日、南屯、西屯三區；其中，烏日高鐵特區的達麗＆白天鵝「新高鐵」預售案，單一個案總銷金額達180億元，基地座落於烏日高鐵特區的出入門面位置，未來落成後，將挑戰台中能見度最高建築之一。

達麗＆白天鵝「新高鐵」現場專案指出，高鐵通勤時代全面來臨，從台中北往南來皆可在一小時內抵達，無論時間成本與房價成本，皆優於雙北或新竹；而獨具三鐵共構＋國道一、國道三與74號快速道路交匯的台中高鐵特區，憑藉著腹地涵蓋全台與快速流通的交通優勢，成為全台最大「高鐵娛樂購物城」的優選落腳地，並將創造1.8萬個就業人口紅利，購屋與租屋需求龐大。

據悉，「新高鐵」全案規劃2至4房產品，提供商務型與自用型需求，尤其是「高鐵娛樂購物城」的商辦大樓與24小時不夜城規劃，相應的租賃缺口急待補足。

此外，瞄準市政路延伸工業區與串聯中部科技廊道的「富宇市政6398」，基地位在忠勇路近南屯交流道，全案總銷金額高達260億元！其中，第一期638戶，總銷155億元，產品規劃36～44坪3至4房格局，市場推估，單價有機會挑戰5字頭。

而位於南屯區嶺東特區的「勝美琚」預售新案，推出總戶數642戶、總銷約100億元，產品規劃30～52坪2至4房格局。

而西屯區新案仍以七期為首，分別有首次進軍七期的「遠雄琉蘊」與七期小宅常勝軍-興富發「雲頂」交火；其中，「遠雄琉蘊」總銷108億元，規劃33～45坪的稀有坪數；而總銷135億元的「興富發雲頂」預售新案，則是規劃2至3房產品，強攻市政路上稀缺的小宅市場。