賴昇楷｜台股強度全球名列前茅 留意2大潛力族群

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以巴衝突加劇帶動國際股市普遍下跌甚至重挫，今天台股繼續受到外部利空拖累，終場大盤下跌130點、OTC指數下跌0.76%雙雙失守季線，但就技術線形而言依舊海放絕大多數國際股市，另今天金融族群也有挺身穩盤動作（金融指數逆勢收漲0.3%），可見多頭護盤企圖仍很積極，反觀台股回檔過程成交量及「委賣張數」同步縮減，說明整體賣壓其實不大。

台股線形結構頗佳，目前不僅月線轉為翻揚，季線在兩周後也將快速扣低，技術面可望日益強勢，另有幾大優勢：(1)外資熱錢回流，上周罕見大買411億；(2)近期台灣50成分股中除了金融股轉強之外，包括台積電、聯發科、鴻海、大立光、聯電、國巨、智邦、瑞昱、南亞科、日月光投控等電子權值股表現同樣穩健，多頭主帥盡是大型權值股，靠山強大；(3)美股底部成形，尤其與台股連動密切的費半、那指於雙十連假期間都出現破底翻型態；(4)聯準會官員聯袂釋出鴿派訊息，再度轉鷹機率不高；(5)大選逐漸升溫，統計1996～2020年選前3個月至選前1個月，台股上漲機率遠高於下跌機率；(6)歷年Q4到隔年Q1為台股傳統旺季。

本周10/18輝達執行長黃仁勳將參加鴻海科技日活動，10/19台積電將舉辦法說會，市場預期本次法說內容會比上次來得好，接著美股也要進入財報周，看好這些題材都有機會再為多頭添柴加火，潛力股則可留意『IC設計』、『矽光子』兩大族群。

一、IC設計

近期AI族群當中包括『伺服器』、『散熱』、『機殼』…等次群群紛紛進入漲多回檔階段，市場資金轉進以聯發科為首的『IC設計』族群，例如(1)聯發科：切入AI邊緣運算，與Meta合作跨入終端生成式AI有成，Q3營收1,100億元，季增12.1%超過財測高標，外資看好重返千元；(2)創意：9月營收23.25億，月增2.3%、年增10.3%，Q3營收68.1億，季增3.4%、年增12.3%創今年單季最高，外資看好攜手微軟的5奈米AI客製化晶片（ASIC）專案有機會在明年H1進入量產，目標價喊上1800元；(3)矽統：有望迎接旺季補貨潮，挹注營收，券資比超過四成，軋空力道強勁帶動股價連續噴出。其餘智原、巨有科技、原相、義隆、創惟、昇佳電子…亦可關注

二、矽光子

『矽光子』及共同封裝光學元件（CPO）也是近期強勢族群代表，隨著台積電表示其核心技術緊湊型通用光子引擎將有望解決能源效率和AI運算兩大問題，未來高速傳輸需求大增，銅退光進將成主要發展方向，領頭羊『光電傳輸模組及光纖延長器廠』前鼎在連拉2根漲停後，今天逆勢續創88.4新高。其他像是藉由光柵相關技術積極切入CPO封裝市場的上詮，瞄準3D感測及LiDar產品、高速光通模組應用、矽光子高階封測技術平台等三大方向的封裝測試廠聯鈞，以及創威、德勝、波若威、光環、華星光、矽格、光聖、訊芯-KY等都可鎖定。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。