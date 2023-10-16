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《韓股》以巴戰事憂慮 首爾股市收挫0.81%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】人們對中東日益緊張的軍事情勢感到擔憂，投資人信心受到壓抑。周一韓股明顯走弱，韓元兌美元下滑。

周一南韓KOSPI指數收盤下跌19.91點或0.81%，至2436.24點，為連續第二個交易日的下跌。交易量偏大，為7.76億股，交易金額達到8.29兆韓元(約61.2億美元)。

外資淨賣了2070億韓元股票，抵銷了機構投資人買超1985億韓元。

Mirae資產證券的分析師Seo Sang-young指出，在中東地緣政治不安的情形下，境外投資人增添了對安全資產的胃口，影響到股市下跌。此外，上周五美國科技股明顯下跌，也對韓國股市產生巨大影響。

新聞指出，以色列準備對哈瑪斯控制的加薩地區展開地面攻擊，加劇了該地區衝突的擔憂。

首爾大多數股票都下跌。領頭羊三星電子跌1.03%，至6.73萬韓元；SK海力士跌0.48%，至12.41萬韓元。

主要的化學股和電池股都下跌。樂金化學跌2.84%，LGES跌2.07%。

中東可能爆發新戰爭，旅遊業受到打擊。大韓航空(Korean Air Lines)跌1.84%；韓亞航空也下跌0.3%。

三星集團旗下的Shilla飯店跌2.22%；旅遊公司哈拿多樂(Hanatour Service)股價則持平。

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