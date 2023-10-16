德商易格斯與光電技術：為台灣國際智慧能源週揭新視野

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著全球追求雙碳目標，太陽能光電技術逐漸成為焦點。德國，這個太陽能技術的先驅，於近年內展現了令人矚目的進展。至2023年3月，德國已成功安裝超過260萬套光電系統，裝機容量年增21%，達到70,600兆瓦。目前，太陽能已占該國發電結構的重要一環，2022年太陽能在淨發電量中的份額已達12%。這不僅證明了德國在太陽能技術上的領先地位，也突出提升太陽能系統效率的迫切性。

德商易格斯（igus）作為領先的工程塑膠解決方案供應商，已研發出一系列專為太陽能系統設計的產品。隨著全球太陽能產業逐漸採用雙面太陽能模組，易格斯特別針對此需求，研發了igubal連座軸承，結合了solarmid和iglidur P UV兩種耐磨工程塑膠材料。這些材料在紫外線測試中展現卓越性能，抗紫外線能力更是高達三倍。

追日系統是提升太陽能發電效率的關鍵。根據地理、氣候和投資條件選擇合適的追日系統，能使發電量相對固定式系統增加15%至45%。易格斯的igubal連座軸承在無需潤滑的情況下，能夠穩定地引導太陽能模組進行追日。在易格斯的先進測試實驗室中，對igubal連座軸承進行了嚴格的測試，結果證明其在1.5噸負載下的使用壽命相當於72年，充分展現了其卓越的耐用性。

免保養且持久的igubal連座軸承在免上油的狀態下，穩定可靠地引導太陽能模組進行追日。圖／igus GmbH提供

太陽能設備在紫外線輻射、熱力、風力、灰塵等極端環境條件下仍必須穩定運行，易格斯提供的產品可穩定用於各式光電設施，例如追蹤系統、浮動式PV追日系統、清潔系統、固定式太陽能板等。這些產品不只能夠抵抗嚴苛的戶外環境，還能減少停機時間，並具有抗紫外線、免潤滑和免保養的優勢。

易格斯將於台灣國際智慧能源週期間舉辦「德國太陽能系統發展趨勢發表會」，定於10/20(五)14:00在南港展覽館一館5F 504A會議室。屆時，易格斯德國產業專家將分享其在太陽能領域的深厚經驗和德國的最新趨勢，合作夥伴喜諾光電也將帶來太陽能清洗設備研發相關分享，其產品高清潔效率、免上油、抗生鏽腐蝕，且輕量、減振的產品亦與易格斯理念相同，能夠讓光電設備在極端條件下穩定運行。透過此次發表會，期望為太陽能產業帶來更多的創新和突破。

報名發表會連結：https://reurl.cc/7M4dXl