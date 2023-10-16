除息前外資大砍00929逾3萬張 聯電登買超冠軍

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【旺得富理財網 王順泉】以色列與哈瑪斯戰事升溫，日前以色列宣告將對加薩地帶展開地面攻擊，中東危機擴大拖累美國科技股，費半上周五大跌2.7%，台股今天也下挫130.33點，收16,652.24點，失守季線，成交量縮至2,344億元。台積電大跌8元，記憶體華邦電重挫8%，航空雙雄大跌逾4%，AI股全面收黑，金融股撐盤逆勢收紅。

今天外資賣超156.59億元，投信買超16.02億元，自營商賣超39.02億元，合計3大法人賣超179.59億元。

華邦電遭大砍4.5萬張，登上賣超榜首，股價重挫8.11%，一舉摜破月線、季線、半年線。

航空雙雄的長榮航遭砍4.2萬張，為賣超第2名，華航也減碼1.3萬張。

近期人氣超旺的高股息ETF 00929，外資大賣3.3萬張；受益人數最多的00878國泰永續高股息，外資也減碼3,796張。

市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）本周四將除息，年化殖利率高達7%，不亞於高股息ETF，但外資今天卻拋售1.84萬張。

買超最多族群為金融股

外資買超第一名為聯電1.38萬張；買超最多族群則為金融股，包括兆豐金、中信金、開發金、第一金、玉山金等5檔入列買超前10名。

法人表示，近期國際利空頻傳，包括以巴戰爭擴大、國際油價上漲、美國10年公債殖利率衝高、升息疑慮等，導致台股震盪。不過，上市櫃公司第四季展望預估將好轉，目前月線、半年線翻揚向上，指數在季線附近震盪整理後，仍有機會再向上突破。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)13,843張、誠美材(4960)7,600張、兆豐金(2886)4,987張、中信金(2891)4,513張、開發金(2883)3,540張、元大台灣50反1(00632R)2,912張、中纖(1718)2,792張、第一金(2892)2,700張、光寶科(2301)2,468張、玉山金(2884)2,440張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華邦電(2344)45,245張、長榮航(2618)42,165張、復華台灣科技優息(00929)33,060張、矽統(2363)20,085張、國泰台灣領袖50(00922)18,416張、華新(1605)16,063張、華航(2610)13,234張、神達(3706)13,014張、裕隆(2201)12,455張、中工(2515)11,241張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。