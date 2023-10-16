長聖前三季每股稅前盈餘6.63元 改寫年度新高

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長聖國際（6712）受惠合作醫院數及合作細胞治療項目持續增加，自結前三季營收5.03億元，年成長 12.4％，自結稅前盈餘為4.98億元，每股稅前盈餘以6.63元改寫年度新高。由於訂單能見度已到明年3月，法人看好全年營收將延續創新高力道，獲利則可望翻倍成長。

連續九個月營收都出現增長的長聖，目前細胞委託製造服務已推廣至16家醫院，累積接受細胞治療患者超過600位，占全台自體免疫細胞療法總收案數的60％，隨著合作醫院及採用病患人數成長，長聖預估 ，今年第四季業績將會比第三季好，明年也會優於今年。

長聖表示，預期2024年營收將穩定成長的動能，主要是來自病人對細胞治療療效的正向回饋與肯定、合作醫院數及合作細胞治療項目持續增加、第二代樹突細胞疫苗（ADCV02）產品在特管法下獲得衛福部核准等。

總經理黃文良表示，長聖今年2月已通過衛福部核准與台大醫院合作治療胰臟癌，是全台首家通過台大醫院特管辦法業者，目前也積極與北部一些醫學中心合作申請特管辦法，並推廣至16家醫院。

另外，第二代樹突細胞疫苗新推出的產品ADCV02，製程配方及檢測項目都進行優化，製程與檢測時間還能縮短一個月，整體治療的療程也更具有彈性，與第一代產品相比，第二代ADCV02的毛利率提高了10～15％，此優化產品推出將添營運動能，生產廠從一廠擴增至三廠後，樹突細胞疫苗年產能從過去的72例增加到現在的240例。

黃文良表示，長聖共有三個生產廠，持續優化製程，在2024年也陸續推出優化的自體細胞治療產品，不僅可縮短患者等候時間，且提升了毒殺癌細胞的效果，為癌症患者帶來更多的希望與福祉。