2023台北國際旅展！宜蘭力麗威斯汀泡美人湯 豪華房一泊一食36折起

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

旅遊界的盛事「2023 ITF台北國際旅展」將於11月3日至6日登場，民眾可趁4天展期搶便宜。宜蘭力麗威斯汀度假酒店線上旅展預計即日起至11月10日開賣，共推出住房、餐飲與泡湯等多項優惠，其中最超值的就屬原價19635元的「豪華／精選客房一泊一食平日住宿券」直接下殺36折，ITF旅展價6999元；另有住宿券買1送1的超值好康等。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店是宜蘭第一家國際品牌飯店，也是員山鄉當地頂級親子溫泉度假飯店，擁有離塵不離城的地理特色，加上現代簡約的東方禪風設計，度假氛圍靜謐雅閑。而酒店位於「水的故鄉」員山鄉，溫泉水質清澈優質，屬於碳酸氫鈉氯化泉，就是俗稱的「美人湯」，也是蘭陽十八景之一，受到不少旅客喜愛。

【豪華客房一泊一食 下殺36折最超值】 力麗威斯汀度假酒店擁有85間客房，搭配6間獨棟泳池Villa別墅，給予入住賓客靜享度假時光。因應ITF台北國際旅展推出的住房優惠最低下殺36折，包括豪華／精選客房一泊一食平日住宿券，原價近2萬元，旅展限定優惠6999元；原價22099元的豪華／精選客一泊二食平日住宿券，下殺36折，7999元即可入手。而Villa雙臥室獨棟泳池別墅一泊一食平日住宿券，原價63525元，旅展優惠36888元，約是原價58折，還加贈1張豪華／精選客房一泊一食平日住宿券。

【雙人自助晚餐券67折 暢享美墨料理】 在餐飲方面，飯店也同樣祭出旅展折扣搶客，將在地食材與國際美食結合的「知味」西餐廳，提供餐檯全區美食Buffet料理，近期推出「美墨美食節」主題料理，饕客可盡享美國與墨西哥風的異國美饌；雙人自助晚餐券原價2464元，旅展價1650元即可入手，折扣67折。「舞」日本料理雙人定食午餐券僅需999元，免千元約是原價67折優惠。近期推出高人氣火龍果鳳梨堡的咖杯酒吧，原價1518元的雙人下午茶券，折扣下殺66折，999元即可品嘗。

【露天風呂泡湯680元 湯屋美食雙饗64折】 進入泡湯旺季，來到擁有碳酸氫鈉氯化泉的度假飯店，少不了要好好泡個美人湯，露天風呂單人泡湯券，原價1400元，旅展入手價僅需680元，折扣下殺49折；另一種涵蓋泡湯與美食的「天夢雙饗券」，可享天夢湯屋90分鐘搭配「舞」日料午餐2客或是「知味」西餐廳晚餐2客二擇一，旅展優惠價3288元，相當於原價64折。另有「Heavenly SPA」五行元素密碼芳療券，50分鐘旅展價2680元，是64折特惠。

【現場滿額贈禮寵客 住宿券滿1送1超值】 旅展現場，業者還推出滿額贈禮，像是住宿券或餐券買10送1、買10送2、買1送1等好康，其中首推購買1張雙臥室獨棟泳池別墅一泊一食平日住宿券，加贈1張豪華／精選客房一泊一食平日住宿券，等於多贈送一張住宿券，適合秋冬來趟溫泉之旅。消費滿15000元 (含) 以上，加贈「知味」西餐廳平日單人晚餐券1張、品牌飲料提袋1個；滿30000元 (含) 以上，加贈湯屋與美食兼具的「天夢雙饗券」1張及品牌旅行袋4件組1份。