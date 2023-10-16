美砸70億美元搶氫 台系概念股中這檔強中強

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【旺得富理財網 黃順德】美國力拚成為氫燃料的領導國家，總統拜登（Joe Biden）選定7個可享美國政府補助的氫能投資案，其中包括亞馬遜（Amazon）、埃克森美孚（Exxon Mobil）參與的氫能計畫，可獲70億美元的聯邦補助。

氫能能量密度高、燃燒不會排放二氧化碳且廣泛存在於自然界，被國際公認為「終極潔淨能源」，很多國家不但全力發展，並已公布完整的發展藍圖，台灣也在2022年核定「12項關鍵戰略行動計畫」列為重點之一。

因應2025年「非核家園」，政府將投入46.15億元，從供給、基礎設施、發電、運輸及工業5大面向推展氫能，2050年該發電占比將達9～12％；中研院也正進行小型「去碳燃氫」整合發電示範，逐步驗證氫能的可行性。

台股中相關概念股包括中興電（1513）、華城（1519）、順達（3211）、中碳（1723）、康普（4739）、康舒（6282）、廣隆（1537）、台達電（2308）、美琪瑪（4721）、西勝（3625）、中電（1611）、長園科（8038）、加百裕（3323）、高力（8996）、帆宣（6196）、三福化（4755）、車王電（1533）、士電（1503）及立凱-KY（5227）等都將站上趨勢浪頭。

財信傳媒董事長謝金河表示，「得氫能得天下」，中興電工埋首18年的氫能計劃已浮出水面；華冠投顧分析師劉烱德也認為，台系氫能概念股中以中興電布局最紮實，除了與日本豐田通商簽約，成為燃料電池的策略夥伴外，在印度、馬來西亞等新興國家也陸續接獲訂單。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。