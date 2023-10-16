普丁力挺中國 義大利陷進退兩難

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中國將在17至18日於北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，當外界關注今年「一帶一路」峰會有多少歐美國家派員與會之際，預計出席論壇的俄羅斯總統普丁在莫斯科接受大陸官媒央視專訪，肯定大陸國家主席習近平10年前提出「一帶一路」倡議，並稱「一帶一路」沒有一方強加於另一方，沒有強迫，而是提供機會；在他看來，這就是一帶一路與一些帶有殖民主義色彩的國家所推行的其他項目的區別。

他進一步指出，有些人將「一帶一路」視為中國征服別人的企圖，但事實並非如此，俄羅斯看到的是合作的願望，所以歡迎習近平的這項倡議，願與中國一道努力；俄羅斯自身關於發展歐亞經濟聯盟的設想，例如建設大歐亞，與中國的一帶一路倡議完全契合，參與國將實現互惠互利。

普丁無視逮捕令出席 塔利班也將派員訪中

在前兩屆一帶一路峰會都「熱情捧場」的普丁，無視因俄烏戰爭被國際刑事法院（ICC）指控犯下戰爭罪而發出的逮捕令，仍決定親自參與第三屆「一帶一路」峰會，可見普丁對此會的重視，外界也拭目以待「習普會」能擦出什麼火花？

除俄羅斯總統普丁表態支持之外，根據路透社報導，塔利班工商業部發言人賈瓦德（Akhundzada Abdul Salam Jawad）表示，塔利班代理工商業部長阿吉齊（Haji Nooruddin Azizi）未來數天將訪問北京，他將出席會議及邀請大型投資者到阿富汗。

賈瓦德指出，阿吉齊在北京會繼續商討修建一條穿過瓦罕走廊（Wakhan Corridor）的道路，以直達中國。

報導指出，阿富汗蘊藏豐富礦產資源，但這些礦物資源目前的價值不明；中國一直與塔利班就前政府時代就啟動的有關阿富汗東部可能存在大型銅礦的開採計畫進行談判。

有人大力讚揚 有人卻想「好聚好散」

但對「一帶一路」看法存疑的國家也不在少數，其中，義大利於2019年簽署了中國的「一帶一路」倡議，是七國集團（G7）中唯一這樣做的成員；不過，據美國之音報導，義大利正在考慮在今年底前退出「一帶一路」倡議。主要是義大利在這個項目上進退維谷，一方面受到西方盟友的地緣政治壓力，另一方面國內也對該計畫失望，因為它未能帶來預期的經濟利益。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）曾在7月30日接受《晚郵報》（Corriere Della Sera）訪問時稱，義大利「加入（新）絲綢之路的決定是即興而差勁的行為」，倡儀讓中國對義大利出口倍增，但義大利對中出口卻無同樣效果，需考慮如何退出倡儀。

克羅塞托表示，義大利現在問題是如何退出一帶一路，而不損害與北京的關係，因為中國確實是競爭對手，但也仍然是合作夥伴。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在印度新德里舉行的二十國集團（G20）峰會上會見中國代表團後對記者發表講話。她當時表示：「近年來，有些歐洲國家還未加入「一帶一路」，但它們能夠與中國建立比我們有時更有利的關係；關鍵是如何保證對雙方都有利的夥伴關係，暫且不考慮我們對一帶一路的決定。」