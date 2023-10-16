探索花鄉田尾公路花園 地方推系列活動拚「華麗轉身」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

彰化田尾公路花園是國內著名景區，深受國人喜愛，不過自從疫情、田尾怡心園改造工程開始後，遊客不斷流失，隨著怡心園改造將完工，地方串聯規畫一連串活動，從21日開始一路到11月，每周末都有精彩活動，透過活動引領遊客返回田尾，也找出適合田尾的發展方向，許田尾鄉一個未來。

田尾素有花卉之鄉的美稱，其中田尾重要地標怡心園改造計畫一波三折，2020年改造工程原包商工程延宕半年多，縣府提解約反遭廠商提告，去年5月地院解除工區證據保全，廠商重新進場同年底開放，但遭鄉親批太過陽春，縣府再投入2900萬元進行二期優化，最快年底能完工。

田尾鄉農會、彰化縣田尾公路花園協會、彰化縣田尾休閒農業協會共同策劃，舉辦一連串的精采活動，16日在合利園藝舉辦聯合記者會，正式宣告田尾重磅活動即將於本週末正式開始，歡迎大家來田尾花田巷尾迺一圈，探索花鄉美好。

本週末21、22日首登場的是田尾鄉農會舉辦的「花現美好，田尾產業文化」，結合花卉產業、農特產創新及花香米食等特色，在農會廣場提供多樣化的體驗手作與農遊體驗，讓參與民眾能夠看見農業與創新的結合，當日也有植物們的產地市集可以走逛購買。

此外彰化縣田尾公路花園協會，從21日至29日舉辦「園藝生活風格日暨陽台設計展」，地點就在田尾公路花園民族路旁廣場，展現在地植人的設計美學力，超有料創意的「沃土豐河彰農市集」，以及去年口碑爆棚的園藝主題大師講座、「高品質朱槿花評鑑成果展示」，都不容錯過。

最後一年一度由田尾鄉公所及彰化縣田尾休閒農業協會所舉辦的重頭戲「花鄉田尾迎賓祭」，也將在11月16日至19日登場，集結當地逾30家業者策畫農遊體驗、設置專題演講、畫展、導覽解說、採果體驗與花藝手作DIY體驗等豐富活動，18日的迎賓之夜將在海豐崙運動公園登場，從10月開始一路到11月，歡迎全國鄉親一起到田尾，體驗花鄉的獨特魅力。