浪漫台三線藝術季「花啦嗶啵」裝置藝術 落腳苗栗大湖鄉

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客委會辦理的第２屆浪漫台三線藝術季今年8月底結束，吸引許多民眾參觀，其中的「FALABIDBOG花啦嗶啵」主視覺裝置藝術，確定落腳苗栗縣大湖鄉大湖二橋旁，15日晚間舉辦揭牌點燈典禮，苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝客委會對於苗栗縣的照顧，也會持續努力推動客語傳承及推廣客家文化。

點燈儀式出席人員包括客委會副主委周江杰、立法委員湯蕙禎、苗栗縣副縣長鄧桂菊、大湖鄉長黃惠琴、公館鄉長何在鑫、獅潭鄉長劉淑能、泰安鄉長陳吉基、縣議員陳春暖、曾玟學、當地鄉民代表及村、里長、社區居民等，從下午開始就有彩繪活動、音樂表演及歌舞表演等節目及感恩餐會，相當熱鬧。

鄧桂菊表示，第２屆「浪漫台三線藝術季」自6月24日至8月27日在桃竹苗及台中等4縣市17鄉鎮舉辦，其中苗栗縣有三灣、南庄、獅潭、大湖、卓蘭、公館6鄉鎮，再加上公館出磺坑、客家文學花園共8處布展，展出日本、台灣等藝術家作品，吸引許多遊客前來體驗浪漫台三線的豐富藝術氛圍，獲得熱烈回響。

鄧桂菊表示，這個裝置藝術最適合擺放的地方就是苗栗，因為它所有的元素都可以在苗栗找到，包括結合「永續保育標的物種石虎」、「客家信仰伯公廟」、「代表性物產柿子與茶花」、「咬噬出東方美人茶的小綠葉蟬」，以及「最具生命力的桂竹」等，相信點燈後，將成為大湖鄉的指標性藝術品及新亮點。苗栗縣也不會辜負客委會的厚愛，會繼續努力推動客語成為縣內通用語、傳承客家文化。