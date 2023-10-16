景氣回溫 聚陽祭百萬年薪徵才

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全球品牌服飾廠庫存去化已告一段落，成衣廠訂單第四季已逐漸回溫，聚陽（1477）為因應印尼、孟加拉新廠投產滿足客戶需求，開出百萬年薪徵求儲備廠長職缺，也包括月薪70K至75K的財會培訓幹部職缺。

聚陽指出，印尼廠年底前將開出6成產能。孟加拉廠也希望最晚會在明年下半開出產能。

聚陽指出，日系客戶訂單維持強勁，美系客戶也見到回溫，目前訂單能見度看至明年第一季。

據了解，聚陽印尼新廠中，有一半的產能已被日系客戶包下；為迎接日系客戶的需求，因此聚陽開出年薪達百萬元的儲備廠長職缺，此外，日語業務月薪也上看60K至70K，聚陽看好徵才作業能符合預期，明年繼續配合客戶需求、開出另外4成剩餘產能。

品牌客戶對於東南亞產能的需求強勁，目前規劃共33條產線的孟加拉生產基地正加快布建腳步；聚陽指出，集團為加速配合新廠投產，已按部就班展開人才培訓，對於孟加拉新廠的完工時間點，保守估計最晚會在明年下半開出產能，但也不排除提前至上半年就能對全球客戶產出針織、平織產品，後續視情況加入其他更高毛利的產品，聚陽現在也對孟加拉新廠開出年薪百萬元的儲備廠長職缺，也包括月薪70K至75K的財會培訓幹部職缺。

至於今年第四季的營運前景，聚陽指出，日系客戶訂單穩增長。美系客戶，受惠GAP、DKS（DICK`S Sporting Goods）、Target等美國客戶，第四季訂單恢復情況好轉，預期第四季產能利用率有機會接近滿載。

整體來看，聚陽認為，今年第四季仍維持出貨量較去年同期雙位數成長的目標，至於明年，價格有機會回到穩定的曲線，且訂單回來、出貨量增加，營運表現可以樂觀看待。