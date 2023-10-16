賴清德邀AIT主席參訪客家文化 二人閉門晤談受矚目

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總統大選剩不到一百天，副總統賴清德今（16）日以民進黨主席身份邀請美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）參訪台灣客家茶文化館，向羅森柏格介紹台灣的茶產業歷史及客家茶文化，共進午餐品嚐客家美食，透過在地特色展現，持續提升美方友人對台灣多元文化的認識，二人也閉門晤談，備受矚目。

與會期間，賴清德特別邀請四位民進黨及無黨籍立委與三位黨籍候選人參與，由與會者分享其選區特色，並廣泛針對台美合作、區域安全、經貿投資等議題交換意見。出席人員包括立委鄭運鵬、黃世杰、湯蕙禎、趙正宇，以及立委參選人彭俊豪、劉仁照、范綱祥。

賴清德歡迎羅森柏格再度訪台，代表美方朋友對台灣民主選舉的關注與支持，並表示感謝美國長期對台灣的友誼，近年來台美合作持續深化，除了先前完成第一階段《台美21世紀貿易倡議》，促進雙方貿易和投資增長，美國也持續針對區域安全、國防合作、國際空間等議題進行更緊密的交流。

賴清德表示，近日看到國際情勢日益複雜，但國際社會對守護台海和平與穩定的立場不變，台灣未來會在「四個堅持」及「和平四大支柱」的基礎上，持續扮演穩健與負責任的角色，積極貢獻台海及印太區域安全，並加強台灣與民主夥伴的合作關係。

他指出，台灣社會持續面臨假訊息及混合戰爭的威脅，包括有許多國際研究報告就曾指出，台灣是遭受最大量假訊息的國家，因此期待台美持續展開交流，慎防對岸透過訊息戰分化台灣社會、影響明年大選，並避免「疑美論」等論述對台美關係持續造成負面影響。

賴清德邀請羅森柏格品嚐客家特色的東方美人茶，並一同用客語說「台灣好茶好喝！讚！」，隨後兩人也進行閉門晤談。會後賴清德致贈羅森柏格以東方美人茶特製的茶點禮盒，其中有台灣三大製茶師特製的茶包、知名甜點品牌特製茶點以及由世界果醬大賽金牌Keya Jam特製東方美人茶混芒果果醬，讓訪賓品嘗台灣最在地的滋味。