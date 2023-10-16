2023 A＋文資創意頒獎 嶺東科大超「旺」全場得獎數居冠

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「2023 A+文化資產創意獎」14日於文化部文化資產園區舉辦頒獎典禮，最會得獎的嶺東科技大學不負眾望，由設計學院視覺傳達設計系學生專題獲得一金、二銀及三個特別獎共6獎肯定，並更加獲得由文化資產局長陳濟民所親自頒發的「傑出團體特別獎」殊榮。

文化部文化資產局長陳濟民表示，「A+文化資產創意獎」是全國唯一以文資為主題的大型設計競賽及聯展，今年收到1,429件作品投稿，邀請20位跨領域專家擔任評審委員，經初審後遴選出213件入圍作品。嶺東科大視傳系此次在「文資插畫類」由「旺梨派」榮獲金獎、「新社芳研所」獲得銀獎及「有本草書」、「聲納市場」得到傑出特別獎，而在「文資活化企劃類」由「最佳配角」獲得銀獎、「藻礁未來式」得到評審特別獎，更因本次得獎數排名第一，特別獲頒「傑出團體特別獎」，成為全場焦點。

榮獲金獎的「旺梨派」是將臺灣鳳梨的多樣品種結合文化獨有的「旺來」意涵，象徵富、聚、招、旺的祝賀意義，透過創作傳達屬於臺灣鳳梨在禮俗文化上的面貌。而銀獎的「新社芳研所」與「最佳配角」皆是結合在地產業職人與族群，融合傳統與創新之實驗性創作，表現對臺灣這塊土地的情感。其他三組特別獎「藻礁未來式」、「有本草書」及「聲納市場」分別是將自然生態、草本植物以及傳統市場環境，運用創新技法與設計策略，讓主題得以活化並受到大眾關注。

(hand pointing up)獲得文資插畫類銀獎的「新社芳研所」。圖／嶺東科大提供

嶺東科大副校長兼設計學院院長王兆華表示，設計學院是國內培育設計菁英的搖籃，教學成效與學生表現屢獲各界肯定。此次透過新世代學生的設計角度，喚起大眾對人文議題、文化生態與在地創生的認知，深化文化資產的認識與保存，有助於未來永續社會發展。