壽險買以色列公債多達近1,700億 金管會緊盯

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以巴爆發軍事衝突，據金管會統計，金融三業至8月底，對以色列曝險以壽險業1,694億元最多，市場擔憂若以色列債如俄債一樣突被降評為垃圾債，屆時壽險業必須認列虧損。金管會主委黃天牧今（16日）表示，保險局在第一時間就與壽險業者聯繫，要求業者留意，會密切關注後續變化。

據保險局統計，至8月底壽險業對以色列曝險共1,694億元，較去年增加26億元，主要投資是以色列公債，帳列在以成本列帳的AC項下，或價值波動進淨值的OCI項下，產險業則零曝險。

黃天牧今表示，以色列政府的信評是不錯的，當初保險業是在合乎規定的情況下做投資，現在以色列有軍事風險，要看國際間信評公司對以色列政府相關評等，保險局第一時間就有跟壽險業者聯繫，會密切關注後續變化，隨時更新保險業對以色列投資標的的處理情況。

保險局局長施瓊華表示，壽險業投資的以色列債，有97％是以色列公債，絕大部分都放在AC項下，等於是短期內不會出清，會持有到期，持有到期要看發行期間，但幾乎都是長天期的公債，目前以色列公債沒有被降評，也沒有出現無法付息的情況。

但市場擔憂以色列戰事若未緩和，恐會像俄烏戰爭時俄羅斯債短期內就被評為垃圾債，壽險業只好認列虧損。施瓊華表示，已有向壽險業者了解，請壽險業者要密切注意變化，因壽險業買的以色列債券都是公債，是長期持有到期，目前壽險業者評估，認為以色列公債跟俄羅斯債還是有相當差異，付息也都正常。