桃園上好攤首屆主題競賽 龍潭傳香雞獲選冠軍熟雞

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「2023桃園上好攤」市集名攤評選，於今(16)日舉辦頒獎典禮，由桃園市長張善政親臨現場頒獎，主題競賽「桃園最強冠軍雞」冠軍由龍潭市場龍潭傳香雞獲得。今年度上好攤是首次以主題商品「熟雞」作為競賽項目，期盼透過將傳統市集小吃鍍金，吸引更多民眾進入市場購買，創造傳統市場美食議題。

今年的桃園上好攤第一次以單一商品「熟雞」作為主題競賽，希望以傳統市場內常見的商品出發，除了第一階段初賽邀請市場專家至攤位進行現地評選外，第二階段決賽也首開公開美食評選先例，邀請阿發師等知名主廚及部落客擔任評審評分，並舉辦網路人氣票選線上活動，邀請民眾一同參與，累計投票數達51,504票，最終一共有35攤市集名攤及3處市集獲獎，獎項數量為歷年之最。

今年度上好攤競賽除了主題競賽組別桃園最強冠軍雞外，同樣也針對不同業種分為日光美食、星光好味、生鮮食材、百貨良品等四組，分別選出金、銀、銅賞等，共16處市集派出488攤名攤參與競賽，競爭相當激烈。其中，獲得桃園最強冠軍雞組首獎的龍潭市場龍潭傳香雞老闆娘黃鋆堉表示，自己已參加桃園上好攤評比多年，除了配合市府輔導進行攤位改造外，去年也加入數位轉型的行列，建立線上訂購平台，這次以招牌產品「傳香甘蔗雞」獲得冠軍，有種回到初心的感覺，很感謝評審的肯定，會繼續努力維持品質，回饋顧客的支持。而獲得星光好味組金賞的曹阿伯龍鬚糖二代老闆凃慧美表示，在夜市中經營已超過30年，除了不斷研發新口味的產品外，近幾年也努力透過臉書、YouTube等網路平台進行行銷，睽違7年再度獲得金賞，多年來的努力再度受到肯定。

「桃園上好攤」市集名攤競賽已邁入第7年，創造超過百攤獲獎攤位，未來也將持續挖掘代表桃園的特色名攤，歡迎市民朋友跟隨桃園上好攤的指引，走入傳統市場和夜市，感受持續蛻變提升的桃園市集。更多桃園上好攤相關資訊請洽「桃園有好市」官方粉絲團(https://www.facebook.com/tygoodmarket/)。

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