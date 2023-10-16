《證交所》外資上周轉買超411億元 左抱晶圓雙雄 右攬金融股

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【時報記者莊丙農台北報導】台股上周反彈，指數一周漲幅1.59％，外資由空轉多，單周買超超過400億元，也終止連續3周賣超，持有台股水位重回40％。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計買超411.35億元，累計今年初至10月13日止，外資累計買超為12.42億元。外資總持有股票市值為21兆2,069.07億元新台幣，占全體上市股票市值的40.21％，較10月6日的20兆6,523.05億元新台幣，增加5,546.02億元。

在個股買賣超部分，外資回補晶圓雙雄及金融股，聯電(2303)、台積電(2330)上周分別買超59,795張及38,760張，分別居台股買超第1及第4大個股；中信金(2891)、永豐金(2890)為外資買超第2、3大個股，張數為41,297張、40,503張。另外，兆豐金(2886)、國泰金(2882)、元大金(2885)、新光金(2888)、台新金(2887)及玉山金(2884)都位居買超前15名之內。

賣超方面，AI伺服器、貨櫃三雄、航空股外資都站在賣方，緯創(3231)、廣達(2382)外資分別賣超57,833張及20,368張，排名第1及第3大，群創(3481)賣超21,673張居第2。