《產業》油電銜接 Gogoro社區店今年拚設150家

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【時報記者葉時安台北報導】賴清德副總統周一前往Gogoro社區店訓練中心參觀，Gogoro在今年三月宣布推出全新店型「社區店」，目標是今年內在全台灣設立150家「社區店」，讓每家社區店都可以「油電兼修」，同時服務燃油機車與電動機車，不必擔心轉型修電車會失去原本穩定的客源，亦可跟上電動機車的潮流與趨勢，將轉型的衝擊降到最低。Gogoro也在工廠內部特別打造規格相同的「社區店訓練中心」，對社區店的業主與技師進行專業教育訓練，使其具備專業知識。

賴清德副總統指出，採用「油電銜接」的方式，能夠讓傳統機車行成為「淨零轉型」的助力，更能確保在「公正轉型」的過程中，不會遺落下任何人。

賴清德副總統表示，推動電動機車產業對改善空氣污染具有顯著效果，對台灣達成2050淨零排放也有高度貢獻，但一定要降低基層機車行在油電銜接過程中所受到的衝擊，而社區店則兼顧傳統機車行的生計問題。未來希望電動機車產業與傳統機車行有更多合作，讓全台機車行成為運具電動化的助力，達到產業共好，政府也會積極支持電動機車產業和傳統機車行達成更多合作機會，讓油電銜接沒有斷層。

賴清德副總統表示，過去在行政院長任內，就曾指示各部會要合力建構發展非燃油機車生態系，落實推動產業轉型，代表他對電動機車的全力支持，因此未來會繼續努力推動電動運具及非石化燃油運具的交通政策，達成淨零轉型目標。