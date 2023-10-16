南投「23萬噸垃圾山」有解！ 將委外清除盼3年後降至10萬噸以下

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南投縣垃圾累計至今已達23萬噸，為解決垃圾問題，縣長許淑華16日跟可寧衛公司簽訂契約，將以近5億元經費、分3年清除南投市6萬7500噸垃圾，加上8縣市年協助處理8萬噸垃圾，以及垃圾去化等方式，預計3年後南投縣垃圾可望降至10萬噸以下。

縣長許淑華今天下午跟國內廢棄物產業龍頭可寧衛股份有限公司簽約，未來該公司將以機械篩分設備進駐南投市公所，處理暫置垃圾與每日垃圾，將可燃垃圾直接外運處理，目前預計每年可處理2萬多噸垃圾，3年後位居市中心的南投市垃圾場堆積垃圾可望可完全處理完畢，南投市民可望不必再忍受夏天垃圾山飄惡臭之苦。

許淑華說，她擔任縣長後列為最優先工作就是解決南投縣垃圾問題，因為南投沒有自己的焚化爐，所以只能仰賴其他縣市協助，但因碰到事業廢棄物清理與歲修問題，南投縣垃圾到目前為止已經囤積23萬噸，所以她就任後積極爭取外縣市協助，目前已經有8縣市每年協助處理8萬噸，但因南投縣每年約產生9萬噸垃圾，目前垃圾處理量能仍不足，所以現在透過垃圾去化、加入民間公司來協助處理垃圾問題。

許淑華稱讚可寧衛公司是在台灣地區垃圾處理相當具權威性的公司，垃圾處理系統相當完整有經驗，甚至有許多國外公司前來取經，南投縣希望透過有能力處理垃圾問題的公司協助處理垃圾，第一階段選擇以南投市作為優先專案，是因為南投市清潔隊位在市中心，每到夏天垃圾味比較重，嚴重影響民眾生活，所以將南投市列為優先專案處理的鄉鎮。

但她也強調「其他鄉鎮也會考量不同條件與狀況分開給予協助」，比如竹山鎮跟名間鄉有爭取到垃圾打包經費，另外埔里垃圾場空間較小，縣府有找到合適地點，地主也願意提供土地，近日將與鎮長協商從中選擇1個適當的地點，可放置打包好的垃圾，避免對清潔隊上班環境與衛生造成影響。

許淑華並表示，在垃圾去化打包、友好縣市協助、以及民間專業垃圾處理公司介入等努力下，南投縣垃圾3年內可望從20多萬噸下降到10萬噸以下！