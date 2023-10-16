抗議國道7號優化路線 高雄大寮地主要告高公局瀆職

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交通部高速公路局計畫在2026年動工興建國道7號高雄路段，16日在大寮區舉行的公聽會引發部分地主的強烈不滿，抱怨高公局在開會前突然通知他們的土地將被徵收，並認為優化路線是便宜行事，不顧農民權益，揚言要連署控告高公局官員瀆職並要求國賠。

國道7號高雄路段從小港南星路往北至國10仁武，全長約23公里，經過林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等6個行政區。該工程已於2010年通過可行性評估，今年3月獲得行政院核定近1358億元的預算。

今日公聽會，許多地主不滿指出，上星期才收到雙掛號信件，告知他們的土地因為優化路線而要被徵收。由於地主們之前已經參與過多次的座談會和意見調查，並沒有聽說過有任何路線變更的計畫，他們認為這是高公局的欺負和背信棄義。

陳姓地主質疑優化路線的必要性和合理性，認為高架施工不會影響工業區，而是刻意迴避了一些有權有勢的人士。

另一位地主則質問高公局更改路線的依據和程序。他說，該工程已經通過了二階環評和行政院核定，如果要變更路線，是否要重新進行環評和核定？他還擔心變更路線會影響到其他住戶和社區的安全和生活品質。

高公局總工程司陳宏仁表示，優化路線是基於近10年來地物地貌的變化而做出的調整。他說，在規劃路線時，高公局優先考慮使用公有地，其次是沒有住家或工廠的土地，以減少用地徵收和建築物拆遷的影響。他還強調，優化路線是在原有的路廊範圍內進行的，不需要重新進行環評和核定。

陳宏仁也強調，高公局已經盡到了告知義務，並且在開會前一個月就寄發了通知信件給所有受影響的地主。他說，高公局會依法徵收土地，並給予合理的補償。他也呼籲地主們理性對待該工程，並且支持高雄市的交通發展。

立委林岱樺也出席公聽會，她表示，她會委請高公局研究路線是否有調整的可能性，並且在12月的第二次公聽會上，針對地主們的意見提出說明。她也希望地主們能夠保持冷靜和溝通，共同尋求最佳的解決方案。