台南市立醫院異位性皮膚炎濕敷療法拯救搔癢肌

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台南市立醫院個案6個月大的女嬰，右腳大拇趾關節處紅腫且有水泡滲出液，右手腕也佈滿脫皮紅疹與小水泡，台南市立醫院小兒科陳慧耕醫師問診發現，女嬰母親也有長期慢性的皮膚癢疹，研判寶寶為異位性皮膚炎。建議除原有的類固醇藥膏治療外，要與保濕乳液一同使用，並每日執行濕敷療法，可明顯改善皮乎狀態。

陳慧耕醫師表示，異位性皮膚炎為一種慢性及反覆發作的皮膚搔癢性疾病，嚴重的搔癢與反覆發作是其主要特色，皮膚出現濕疹樣紅色斑塊，且有滲出液，初期有水泡與結痂，久了會有脫屑、龜裂和苔蘚化的情形。台灣兒童患有異位性皮膚炎的比例約8~10%，其中一半的患者會在1歲內發病，約80%的病患在5歲前有症狀。而家中有過敏病史，特別是有氣喘、過敏性鼻炎等疾病的人，有可能產下異位性皮膚炎的寶寶，嬰兒異位性皮膚炎好發於臉部、脖子、軀幹與四肢關節處。

對於有家族過敏史的嬰兒，預防過敏最好的食物即是「母乳」。當無法哺餵母乳時，可使用部分水解蛋白奶粉或完全水解奶粉替代一般配方奶餵食。此外，維生素D也被證實可以調節皮膚屏障並保持皮膚濕潤，免疫系統發育也與維生素D相關，而維生素D可減少皮膚的慢性發炎，改善異位性皮膚炎的臨床症狀。

異位性皮膚炎的治療重點是維持皮膚的完整性，必須規則使用保濕劑，且避免刺激物，洗澡時不過度搓洗，水溫不宜過高（攝氏33-38度），洗澡後可適度塗抹無香精的乳液。皮膚症狀惡化時，需經醫師評估，依照臨床症狀給予適當的外用類固醇藥膏或免疫調節劑，如果仍然搔癢難耐，可考慮口服抗組織胺以防止搔抓。

陳慧耕醫師進一步說明，在嚴重惡化的異位性皮膚炎患處，可考慮採用濕敷療法，在患處塗藥或使用保濕劑後，以濕的紗布包紮數層，外面再用乾紗或彈繃加以固定，執行2-3小時後拆掉，一般3天就有顯著的效果，治療過程不超過兩週。濕敷療法的優點在於預防皮膚搔抓，提高保濕作用，並可降低類固醇使用量，經過醫療人員的教導後，病患也能在家裡進行濕敷療法。