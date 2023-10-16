e化管理國有財產 價值5兆元土地已上雲

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財政部國產署運用雲端科技概念，15年來陸續開發「國有公用及公司組織財產線上傳輸系統」（線上傳輸系統）及「國有公用財產管理系統網路版」（財網系統），提供國有公用財產管理機關透過網際網路直接連線輸入及上傳相關財產資訊，運用e化管理國有財產。

國產署表示，健全產籍資料為國有財產管理之基礎，機關確實掌握財產資料可作為制定財產管理決策之參考。線上傳輸系統為國有公用財產量值資料庫，全國各機關運用網際網路定期彙送各類財產統計報表及不動產資料，各機關及國產署可隨時上線查詢，並運用該系統傳輸功能將經管不動產資料批次匯入，大幅縮短資料傳送時程。經統計目前國有公用土地約166萬筆、面積203萬公頃、價值4.6兆元；非公用土地約188萬筆、面積22萬公頃、價值8,731億元。

考量產籍管理工作繁雜瑣碎，惟仍有機關以人工或套裝系統管理國有財產且缺乏遠端連線功能，財網系統依據國有財產管理相關法規設計，可節省各機關使用不同財產系統增加之管理維護成本，更提供專業多元客服諮詢管道減輕財產管理工作負擔，該系統更結合自然人憑證登入機制能隨時連線管理。目前有347個中央機關使用財網系統，約占國有公用財產中央管理機關數（690個）的半數。

國產署進一步表示，未來除配合相關法規修正、政策推動及機關共通性需求，辦理財網系統功能增修，並持續定期辦理該系統功能教育訓練，推廣各機關使用。近期行政院相關部會組織改造後成立之新機關，如運用財網系統功能可加速處理財產移交作業並減少錯誤機率。國產署13日已主動洽詢環境部等七機關並輔導使用財網系統，以發揮系統最大使用效益，提升公產管理效能。