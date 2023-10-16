玉山音樂饗宴 「維也納少年合唱團」來台巡演

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音樂可以傳遞愛與溫暖，使人得到鼓舞力量，讓心靈充滿真善美的喜悅。玉山銀行秉持回饋社會的經營理念，希望透過躍動的音符與優美的旋律，讓社會充滿快樂與希望。玉山銀行今年第十度邀請奧地利國寶「維也納少年合唱團」來台巡演，將於10月17日在桃園展演中心展演廳、10月19日在臺北國家音樂廳、10月22日在臺南市文化中心、10月23日在高雄衛武營音樂廳、10月24日在臺中市中山堂巡迴演出，在臺灣各地傳唱純淨動人的天籟之聲，讓國人有機會近距離欣賞到世界級的美聲饗宴。

「維也納少年合唱團」創立於1498年，傳唱迄今已525年，純真悅耳、宛如天籟之音的演出，被譽為世界最偉大、最美好的合唱團之一。而這群來自藍色多瑙河畔的小天使，目前約有一百位9到14歲的團員，合唱團以四位奧地利的音樂家：海頓、莫札特、舒伯特、布魯克納命名，分成四個團輪流在全球各地巡演。

今年來台巡演的團體，是由指揮家馬諾洛‧卡寧（Manolo Cagnin）帶領布魯克納團（Bruckner）再度來台演出，馬諾洛‧卡寧從2008年起擔任維也納少年合唱團指揮，曾率團來台的他，對於臺灣觀眾的熱情印象深刻。卡寧表示：「音樂是一份禮物，身為音樂家，我們有義務和觀眾分享這份禮物。」每次演出的曲目安排，卡寧都會依照團員的聲音及性格來挑選，呈現給觀眾最完美的演出。

此次表演的非常精彩多元，當中也特別挑選莫札特最著名、編號525的弦樂小夜曲，作為開場的曲目，除了慶祝創團525年外，也彰顯與莫札特的特殊關係。另外，還將演出史特勞斯的《華爾茲》、《波卡舞曲》，以及紐西蘭民謠《水手之歌》，更有經典的臺灣歌曲《月亮代表我的心》、《高山青》等，將透過天籟美聲演唱這些經典作品，表演精彩可期。