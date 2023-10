2023台灣國際智慧能源週暨台灣國際淨零永續展

全球淨零碳排浪潮全速推進,跟緊國際腳步,由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟-綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同打造臺灣最大跨再生能源領域產官學研交流平台「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」,將於今(2023)年10月18日至20日在台北南港展覽一館盛大登場!10月16日展前記者會邀請再生能源龍頭業者齊聚,為本展揭開序幕。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調,面對全球氣候變遷的衝擊,淨零轉型任務刻不容緩,而持續提升再生能源產量則是不可或缺的重要途徑。除了全球持續擴大再生能源之投資力道外,臺灣積極推動包括太陽光電、風力發電、儲能與多元創能,如氫能、海洋能、地熱等前瞻性能源建置,亦為SEMI及旗下綠能暨永續發展聯盟積極鏈結產業與政府綠能政策與技術交流之重要範疇,共同展望全球1.7兆美元之綠能商機。

外貿協會秘書長王熙蒙表示,2022年可以說是臺灣的淨零元年,大幅拉升了產官學研各界投入淨零減碳發展的速度與強度,台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)及台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan),反應產業發展契機,整體規模較去年成長28%,將集結350家業者,整合資源為產業帶來「綠實力」及「淨爭力」的饗宴。最後王熙蒙也引用彼得‧杜拉克(Peter Drucker)的話「預測未來的最好方法就是創造未來(The best way to predict the future is to create it.)」,期許Energy Taiwan及Net-Zero Taiwan為創造美好未來而生,打造一站購足的綠色能產管理及淨零解決方案展示平台。

2023 Energy Taiwan & Net-Zero Taiwan展前記者會合影。左起:台泥儲能科技副總經理黃義協、外貿協會秘書長王熙蒙、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、中油董事長李順欽。圖/貿協提供

積極建置再生能源 太陽光電裝置容量比重近7成

國際能源總署(IEA)發布「2023年全球能源投資報告」(World Energy Investment),指出今(2023)年全球再生能源投資可望增至1.7兆美元,相較2021年成長24%,太陽能全年投資總額將首度超過石油上游產業的預估新投資額。經濟部統計也指出,近5年臺灣各項再生能源裝置容量比重皆逐年攀升,其中太陽光電佔比高達68.9%,為臺灣綠能成長之主要貢獻。在此趨勢下,「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」展前記者會中,各方代表以「建立臺灣邁向淨零之路完整生態系」為主題,分享關鍵看法及行動。

永續世代下 能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作

台泥儲能科技副總經理黃義協分享,再生能源佔比提高、電動車充電需求上升,加劇夜尖峰的電網脆弱,儲能系統是未來世代的能源結構,不可或缺的社會基礎建設。台泥儲能此次結合母公司低碳建材技術與優勢,推出全球首創超高性能混凝土UHPC儲能櫃EnergyArk,為純淨綠能打造安全舒適的家,具備防火滅火、隔熱耐候、彈性組合等特性,並取得多項專利及防火認證,打造最安全且保證滅火的儲能櫃。台泥企業團有最完整的新能源產業鏈,以EnergyArk儲能櫃為主體,搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務, 推出城市級微電網的Total Solution, 協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點, 提供一次到位的解方。

中油董事長李順欽表示,中油作為臺灣能源與石化產業龍頭,力拚轉型氫能,發展碳捕捉封存與再利用(CCUS)技術,構築自產藍氫、綠氫計畫藍圖,協助臺灣邁向淨零排放之「氫淨家園」。

深度對話交流 系列淨零與綠色論壇精彩可期

展期間亦將舉行深度剖析儲能安全與永續的「智慧儲能論壇」、跨國交鋒揭露淨零路徑的「國際淨零高峰論壇」、以綠能與金融為主軸的「能源轉型、永續前行論壇」,及太陽光電最新技術應用的「太陽光電技術論壇」,匯集產官學各界專業知識,多路並進為企業探詢永續新商機,共同尋找淨零轉型的多元解決方案,讓Energy Taiwan & Net-Zero Taiwan成為永續媒合的交流場域,實現永續革新。

各項活動最新消息,可逕至展覽官網(https://www.energytaiwan.com.tw)、大會活動與論壇一覽表(https://www.energytaiwan.com.tw/zh-tw/calendar/event-calendar.html)查詢。