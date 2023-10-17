臺南市政府推動製造業綠色轉型 與產業攜手面對全球綠色革命

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臺南市政府經濟發展局為協助製造業對能源管理的認識，進而逐漸推動並落實減碳目標，於10月16日在樹谷園區服務中心，舉辦「製造業能源管理系統運作重點工作坊」。期望藉由培植能源管理的相關系統化方法和持續改善的學習結果，建立示範和擴散仿效之輔導效益，以促使臺南產業升級再造，達成創新精準節能之可持續碳排發展目的。

歐盟碳關稅正式啟動，淨零碳排不再只是討論議題，而是影響著全球百萬家企業生存的關鍵因素。面對這波強大的綠色革命，臺灣的中小企業該如何因應，是企業和政府需要共同面對的重大課題。能源是製造產業運作之要件，也是排碳的首要議題。本次製造業能源管理系統運作重點工作坊委請財團法人中衛發展中心辦理，透過組織管理能源的方式認識，提供了一個系統化的方法和持續改善的結果，並從實務操作及低碳政策的分享，與企業共同探討從看不見的能源管理，到看得見的永續競爭力之致勝策略。

臺南市長黃偉哲表示，面對歐盟碳關稅（CBAM）的啟動，這場勢不可免得、重塑全球經貿的關稅大戰，將衝擊以出口為導向的臺南製造業。臺南市政府在過去以來積極行動，去（111）年6月1日已發布「2050臺南淨零路徑」，未來將聚焦能源轉型、低碳綠色運輸、住商能源效率提升、循環經濟綠色生活等四大面向落實減碳。並將創全國之先設「碳盤查登錄輔導機制」，主動出擊協助與輔導企業減碳等，達到低碳永續、臺南淨零。其次，市府鼓勵企業進行能源管理與節能措施，通過能源審計、培訓和評估等活動，幫助企業識別節能潛力並採取相應措施，減少能源消耗和碳排放，與企業攜手面對這場全球綠色革命，實現經濟和環境的雙贏，與未來共榮。

臺南市經濟發展局局長林榮川說明，臺南製造業中存在諸多產業隱形冠軍，是全球供應鏈體系中的國際代工品牌代表，減碳轉型絕對是勢在必行之途。臺南市目前研議「淨零永續城市管理自治條例」草案，以現行「臺南市低碳城市自治條例」為基礎，化被動為主動，今年2月份也邀集相關工廠代表召開座談會，藉由徵詢業界意見多方溝通來推動淨零轉型過程。市府率先引領臺南在地廠商，主動從內部減碳開始進行轉型，落實中央推動的供應鏈減碳政策，以搶先贏得下個世代商機。

強化減碳意識，儼然成為產業界當代顯學。臺南市政府秉持著對產業的關切以及對未來世代的責任和承諾，不遺餘力的推動著綠能產業以及產業減碳升級轉型發展，藉由本次「製造業能源管理系統運作重點工作坊」引領企業先進，從對能源管理的認識、到開創產業升級的根基，多面向為明日的希望提前佈局。踏實地負重前行，一步步讓永續種子持續發芽，勇於創新，與企業共同打造城市與產業共好共榮的新願景！