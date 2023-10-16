亞洲大學遭控故意「扣449生住宿保證金」 校方回應了

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台中亞洲大學有學生控訴，校方以學生退宿時以複查不合格為由，扣1房4人共4千元的保證金，學生認為住宿時浴室就有黑黴菌，退宿時也打掃乾淨，但頑強黴菌無法清除，還爆料約449學生都受害，對此校方澄清，全校僅95位住宿生因不合規遭扣保證金，另住宿生反映事項與清潔檢查方式，將再檢討。

爆料學生指控，學期結束後他們把房間都打掃乾淨，唯獨浴室的黑黴菌很難清除，在退宿時也依照規定錄影讓宿舍管理員檢查，也告知浴室頑強黴菌無法清除，管理員讓他們退宿了，如今校方卻因複查標準不合格為理由，直接扣他們1房4人共4000元的保證金，認為檢查標準不一。

據了解，有學生在學期結束後，準備退宿並拍下影片供宿舍工讀生檢查，確定檢查通過後直接退宿，但在開學過後，竟被通知他與室友都要被扣1千元住宿保證金，原因是「洗手台下方沒洗乾淨」複查未通過，規定新的學期若要住宿必須重繳保證金。

據悉，另有學生向學校辦理退宿，見到學校拍攝的房間環境畫面很髒，但退宿時他們也有拍影片卻是乾淨的，學生向學校申訴時，校方卻說，拍攝影片時必須將學生證入鏡為證明。

亞洲大學指出，全校有4棟宿舍，住宿生達4200人，每學期收取住宿費時，均會加收每人1千元的保證金，其用途作為「寢室公物毀損，無法辨識責任時之修復費用」或「退宿或搬離宿舍未清潔，僱清潔工打掃費用」，住宿規範一制。

亞大宿服組表示，為保障住宿生權益，在6月份學生退宿時依慣例檢查，若複查沒通過在同年9月19日公告保證金扣除名單，住宿生於9月30日前至宿舍櫃台可提出異議；今年上學期計95位被扣除保證金；71位住宿生因清潔未完善問題被扣保證金，另24人因未完成退宿手續被扣保證金。

亞大宿服組指出，經調查，這71位同學均未在期限內提出申訴，依「學生宿舍生活規費暨實施要點」扣保證金，清潔未完善部分也都拍照、錄影存證。至於住宿生說，學校退宿檢查標準不一，校方表示，對於住宿生所反映事項與清潔檢查方式，也會再檢討，使整體流程更加完善。