台股踉蹌、熱錢外流 新台幣收32.279元連三黑

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以巴衝突升溫，市場避險情緒濃厚，資金持續流向美元，外資熱錢先行回防，新台幣兌美元16日一早即走貶，隨匯出力道加大，終場以32.279元、貶值6分作收，匯價創進二周新低，並已連三個交易日收貶，市場觀望地緣風險，總成交量縮小至12.89億美元。

匯銀主管表示，台股回檔修正，外資賣超156.58億，新台幣早盤連帶走弱，午後最低貶至最低32.299元，多少有反映以巴衝突影響，加上市場對未來經濟走向看法不明朗，外資此時先離場回防，但這波新台幣貶勢，也反應上周台積電發放股利後，外資領到股利後持續匯出，也使近期新台幣擺脫不了偏弱走勢。

根據央行統計，美元指數上漲0.13％，主要亞幣普遍偏弱，韓元下挫0.27％最弱，新台幣貶0.19％、星幣貶0.13％、人民幣跌0.1％，惟日圓升值0.05％。

匯銀主管表示，新台幣開低走低，「一開盤沒多久就到定點了」，雖然出口商積極進場撿便宜，但規模完全不及外資匯出，隨熱錢不斷流出，午後新台幣一度貶到32.299元，距離32.3元僅半步之遙，尾盤隨央行調節，匯價仍守在32.3元價位下方。

外匯交易員指出，台股目前在區間高點，「萬七」沒過、加上台積電發股利後，外資熱錢隨即出去，「沒有新的錢回流」，期外資股市操作都是先逢高獲利，加上地緣政治不確定性，對外資而言，短期新興市場仍非適合風險偏好發展的環境，新台幣短現將持續走貶，預料將在32.1至32.4元區間內測試。

整體亞幣來看，交易員分析，近期亞股、歐股都偏弱，就資金移動來看，熱錢流出不是台灣特有現象，亞洲主要市場皆然，只要資金不回頭，亞幣偏貶還是近期基本格局，後續關鍵仍是人民幣及日圓，目前人民幣被大陸人行控制的很死、幾乎沒有波動，而日圓則在150價位上下徘徊，假如近期兩幣別再度破底，央行才會放手新台幣跟貶。