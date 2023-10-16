南華高中電競好手王柏智 勇奪亞運銅牌

今年杭州亞運會首度將電競納入正式項目，電競場上的生力軍王柏智更有著初生之犢不畏虎的精神，全隊在落後的戰況中，快速穩住軍心、突破重圍。在《絕地求生M》第二、三局苦追上來，終於摘下這面銅牌。賽後，來自台北市私立南華高中多媒體應用科二年級的王柏智表示，「失誤的時候不會責備對方，以平常心面戰困境，反而得到甜蜜的果實」。

中華隊在本屆亞運會電競部分參加4項，《絕地求生M》派出了由ONE Team Esports的教練和選手組成的陣容，包括王金弘（Hong）、蔣健廷（HuoXuan）、王柏智（SharKK）、蔡宬鍑（ChengFu）和陳鴻明（JaeCarry）。王柏智是唯一高中生，他與隊友經過長期培訓、並肩作戰，磨出絕佳默契，他也說：「隊友需要幫忙，不用開口就知道了！」

靠著絕佳默契 殺出重圍

王柏智與PLG高雄鋼鐵人王柏智同名同姓，兩人外型酷似。籃球場上的，是一位對抗性十足的內線；電競場上是名快狠準的神槍手，兩人在不同的競技場上，拚勁是一樣，同樣受到好評。

《絕地求生 M》亞運版則使用CG023版本，每場賽事由四場比賽所組成，最長時間為30分鐘。比賽採用淘汰賽制，賽制則包含預賽、16強賽、8強和決賽。隊長王金弘表示，亞運和一般遊戲版本不同，因此很多時候需自行摸索修正，儘管能夠對練隊伍不多，「不過，我們經驗上比較少，但我們練的基本功卻沒有少」王柏智也補充，每天重複練習，需要熬過「枯燥期」，也一再告訴自己不能放棄，藉著不斷練習，果真有明顯的進步，「其實靶子沒有那麼好打，真的要靠著苦練，鑽研、揣摸到最佳打法」。

南華高中適性發展 力挺學子向夢想前進

南華高中多媒體應用科之電競產業人才培訓中心成立於2020年，與國內電競公司產學合作，培養電競產業相關人才。課程包括：電競賽事企劃實務、影音製作實習、網頁設計、動畫設計…等等。有著新穎的設備與全國電競學府交流串連，也與王柏智一樣「年紀小卻藝高膽大」，短短時間已孕育出一位亞運電競銅牌好手，王柏智當年還特別從台中北上求學，自他投入亞運集訓隊，南華給予他很大培訓空間，讓他心無旁騖投入每日8至12小時份量不輕的訓練。王柏智也說：「學校給予我相當彈性的時間讓我可以放心的練習，專注在遊戲上。課業上也會給我很多的幫助與協助，支持我在興趣上繼續發揮。」然而除了電競之外，南華高中本身上課兩天或上課半天的彈性學制，以及自由尊重鼓勵支持的學風，著實嘉惠許多想要專精專注在自身才藝上的學子，成為他們夢想途中強大的一臂之力。

這面銅牌在中國、南韓、印尼隊廝殺下殺出一條血路，王柏智表示，在賽前無法「知己知彼」下，全隊只能把基本功磨得更光、更亮，這也是一場心理戰術，「穩！」才能挺進！王柏智熱愛電競這條路，縱使小時「打電動」讓家人稍許的不悅，但他從未放棄，一直打到拿到獎牌，家人態度轉向支持，更使他堅定走向這條職業電競這條路，他也向南華高中學弟、妹喊話，「劍出鞘不亮也光！」不過他奉勸要投入一定要有決心，一步一腳印挺進，一定會走出一條屬於自己的路！