《數雲端》富邦媒旗下 momo搶攻年底第一波嗑鍋商機

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【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網舉辦《Chill季鍋物賞》，10月23日起至11月22日精選約50家美食品牌，集結超過1800款鍋物優惠6折起，並祭出滿額送百元mo幣，搶攻年底第一波嗑鍋商機。

根據momo購物網站上銷售觀察，隨著氣溫日漸轉涼，站上鍋物湯底買氣月增突破60%，除了滋補養生的麻油雞、秋冬長銷的酸菜白肉鍋、麻辣鍋，今年爆紅美食酸菜魚更是許多消費者嘗鮮首選，「秋蟹季」也正式開打，近一個月秋蟹銷售亦飆升200%。

瞄準年底第一波嗑鍋商機，momo將於10月23日至11月22日祭出《Chill季鍋物賞》超過1,800款人氣鍋物優惠6折起，單筆消費滿1,000元再加碼送百元mo幣；並自即日起至10月22日推出momo《美食饗宴》眾多季節限定水產海鮮優惠4折起，單筆消費滿100元還可登記抽「田原香」吃好睡好滴雞精(限量20名)。

momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年9月合併營收約為新台幣80億元，年增6.6%，再創歷年同期新高，其中momo網路購物9月份營運續創佳績，年增7.2%，業績佔比達96.1%，累計第3季合併營收為250.75億元，季減4.34%，累計前9月合併營收約764.1億元，年成長6.7%，再創歷年同期新高。