唐鳳自費率團赴日 參與聯合國網際網路治理論壇

國家資通安全研究院日前派員出席10月8日至12日,在日本京都舉行的聯合國網際網路治理論壇(UN Internet Governance Forum,簡稱 IGF),三名資安院顧問在會議現場與各國夥伴交流資安聯防等議題,數位部長兼資安院董事長唐鳳也自費赴日,表達台灣願與全球夥伴共同致力於加強民主制度、可靠和安全的網際網路環境,並與全球各界與會代表舉行場邊會談。

聯合國IGF於日本京都召開第18屆國際年會,此次共有來自178國、6,000多位現場參與者,以及3,000多位線上參與者。自2006年以來,IGF一直是聯合國數位政策發展的核心論壇,致力於「平等聚集多方利害關係人,促進網際網路公共政策創新發展」。今年,京都會議主題訂為「我們想要的網際網路:賦能所有人」(Internet We Want - Empowering All People),強調促進不同觀點和利益間的一致性,讓每個人都有機會做出貢獻。

資安院說,首日議程「網際網路未來宣言:共同行動」(The DFI: Principles to Action)論壇,邀請唐鳳線上參與。唐鳳於會中表示,台灣延續2022年5月與全球60國民主夥伴共同簽署《網際網路未來宣言》的承諾,致力加強民主制度、促進公民參與、保護隱私及安全可信任的網際網路環境。

在「共同行動」政府分組討論時段,資安院田顧問(Tom Fifield,於 2020 年歸化我國國籍)亦於現場分享台灣的數位民主經驗,以及運用韌性技術如衛星網路、AI安全、防護境外干擾等資安架構,以貢獻國際並支持DFI所注重的普世人權。

同日下午由資安院與「集體智慧計畫」(CIP)合辦的《數位民主:AI 時代》(The Digital Democracy in the Age of AI)論壇,由唐鳳以資安院董事長身分主持,邀請CIP黃共同創辦人(Saffron Huang)分享與 OpenAI、Anthropic共同舉辦的「對齊大會」(Alignment Assemblies)機制,在全球極化的挑戰中,推動多元合作精神。現場與會的DFI締約國官員、Meta公司及公民社會代表討論熱烈,期能共襄盛舉,攜手構築可信任的AI運作環境。

資安院周顧問(Gisele Chou)並於現場分享年底即將成立的「AI產品與系統評測驗證中心」,願與全球民主夥伴協力,確保AI發展從「性能競賽」朝「安全競賽」方向前進,即時因應人工智慧開發相關的潛在風險,並支持具包容性的社會創新。

此次資安院派出三位顧問,前往IGF京都會議現場與各國代表交流,強化網路安全聯防,以及對風險與挑戰的共同理解,並呼應今年IGF所注重的平等賦權、AI等新興科技的重要議題。