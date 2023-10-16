唐鳳自費率團赴日 參與聯合國網際網路治理論壇

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國家資通安全研究院日前派員出席10月8日至12日，在日本京都舉行的聯合國網際網路治理論壇（UN Internet Governance Forum，簡稱 IGF），三名資安院顧問在會議現場與各國夥伴交流資安聯防等議題，數位部長兼資安院董事長唐鳳也自費赴日，表達台灣願與全球夥伴共同致力於加強民主制度、可靠和安全的網際網路環境，並與全球各界與會代表舉行場邊會談。

聯合國IGF於日本京都召開第18屆國際年會，此次共有來自178國、6,000多位現場參與者，以及3,000多位線上參與者。自2006年以來，IGF一直是聯合國數位政策發展的核心論壇，致力於「平等聚集多方利害關係人，促進網際網路公共政策創新發展」。今年，京都會議主題訂為「我們想要的網際網路：賦能所有人」（Internet We Want - Empowering All People），強調促進不同觀點和利益間的一致性，讓每個人都有機會做出貢獻。

資安院說，首日議程「網際網路未來宣言：共同行動」（The DFI： Principles to Action）論壇，邀請唐鳳線上參與。唐鳳於會中表示，台灣延續2022年5月與全球60國民主夥伴共同簽署《網際網路未來宣言》的承諾，致力加強民主制度、促進公民參與、保護隱私及安全可信任的網際網路環境。

在「共同行動」政府分組討論時段，資安院田顧問（Tom Fifield，於 2020 年歸化我國國籍）亦於現場分享台灣的數位民主經驗，以及運用韌性技術如衛星網路、AI安全、防護境外干擾等資安架構，以貢獻國際並支持DFI所注重的普世人權。

同日下午由資安院與「集體智慧計畫」（CIP）合辦的《數位民主：AI 時代》（The Digital Democracy in the Age of AI）論壇，由唐鳳以資安院董事長身分主持，邀請CIP黃共同創辦人（Saffron Huang）分享與 OpenAI、Anthropic共同舉辦的「對齊大會」（Alignment Assemblies）機制，在全球極化的挑戰中，推動多元合作精神。現場與會的DFI締約國官員、Meta公司及公民社會代表討論熱烈，期能共襄盛舉，攜手構築可信任的AI運作環境。

資安院周顧問（Gisele Chou）並於現場分享年底即將成立的「AI產品與系統評測驗證中心」，願與全球民主夥伴協力，確保AI發展從「性能競賽」朝「安全競賽」方向前進，即時因應人工智慧開發相關的潛在風險，並支持具包容性的社會創新。

此次資安院派出三位顧問，前往IGF京都會議現場與各國代表交流，強化網路安全聯防，以及對風險與挑戰的共同理解，並呼應今年IGF所注重的平等賦權、AI等新興科技的重要議題。