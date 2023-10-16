環狀線水冷風扇28度才啟動引民怨 新北議員盼降溫

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高架開放式的新北捷運環狀線，在炎熱夏日候車相當悶熱，為此新北捷運公司增設水冷風扇，但新北市議員金瑞龍今（16）日下午質詢指出，水冷扇等到溫度28度時才會啟動，根本無法解熱，應滾動檢討調降溫度。對此新北市捷運局長李政安承諾，研議調降溫度，並考慮增設多一台水冷扇。

金瑞龍表示，現在氣候變遷相當大，而氣溫是指溫度測量距離，通風良好且不受太陽直射的大氣溫度，體感溫度則是人體感受來自皮膚，環狀線捷運站屬於高架開放站體，還有玻璃帷幕設計，陽光直射宛如烤箱，乘客候車時感覺不舒服。

金瑞龍也說，中央氣象署監控監測溫度，近3年來10至11月最高溫30至35度 ，12月才會降到25度，但水冷善必要解熱的設備，溫度28度才會啟動，此時體感溫度至少30度至33度，相當悶熱，他認為水冷扇及月台空調啟用的溫度要降溫，舒緩候車的悶熱感。

對此李政安表示，環狀線車站月台的玻璃帷幕牆比較多，會比較悶熱，目前水冷扇控制28度才開啟，月台點狀空調設定30度才能啟動，現在按照議員建議，捷運局會跟新北捷運公司研議將溫度調降。

金瑞龍問，是28度往下調嗎？李政安回覆會研究下調，空調溫度出來之後不要感到28度的溫度，可以降到25度。金瑞龍建議，捷運族在炎熱夏日還是覺得環狀線悶熱，一台水冷扇不夠，可以增設，水冷扇電費來的比空調便宜，李政安答應從各個面向考慮，讓溫度不要提升。