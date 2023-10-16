軟網國手搖籃住宿環境曝！「34坪擠22學生」後壁國中盼蓋組合屋

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台南市後壁國中是孕育軟式網球國手搖籃，培育軟網運動人才已經16年，教練團經驗豐富，吸引許多外地學生跨區就讀，由於學校沒有宿舍，校方目前提供禮堂二樓讓外地來的軟網隊學生居住，但占地僅約34坪的空間，現已擠了22位學生，由於興建一棟宿舍所費不貲，校方計畫建置組合屋作為宿舍，盼各界多多幫忙。

本屆杭州亞運中華代表隊在軟式網球項目勇奪3銀2銅，此次軟網代表隊的國手共10名，其中余凱文、林韋傑、黃詩媛、徐巧楹及郭千綺等5名選手都由後壁國中、後壁高中栽培出來的好手，在偏鄉物質及人力資源普遍不足的情況下，能為國家持續栽培選手並獲得獎牌實屬不易。

余凱文、黃詩媛等5名亞運選手16日回到後壁國中母校時，受到學弟妹夾道歡迎，學生爭相請他們在帽子、書包上簽名，後壁區長陳玉惠、市議員李宗翰、後壁高中校長黃彥鳴等人都來祝賀，校方致贈獎牌，也期許他們4年後再努力為台灣添金。

後壁國中校長高儷玲表示，後壁國中除招收後壁國小軟網隊的學生外，也招收其他縣市國小畢業出色的選手，國中畢業後再進入後壁高中繼續練習，自2007年參加全國中等學校運動會軟網比賽至今，共為本市獲得76面金牌，另參加全國各大盃賽如中華盃、中正盃等坐收多面金牌，成績斐然。

高儷玲提到，外地來的軟網隊學生，學校安排他們入住禮堂2樓，4間房總坪數34坪，這幾年因人數持續增加，只好在現有空間加床，加上缺乏用餐和烹煮環境，2年前曾提計畫向體育署爭取興建宿舍，但沒有下文，因此改計畫搭建組合屋，經費預估200萬元，將透過募款方式來籌措資金，盼各界多多幫忙。